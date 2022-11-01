蔡英文5度奔桃園救選情？朱立倫談張善政領先：但民進黨會使奧步

▲朱立倫出席謝克洋競選總部。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨周周邀大咖到桃園站台，總統蔡英文上周六更是第5度為民進黨桃園市長候選人鄭運鵬輔選，國民黨主席朱立倫今（1）日也加足馬力，整日都在桃園為市議員候選人站台相挺。被問到蔡英文5度來桃園輔選，是否為搶救選情？朱立倫透露，國民黨內部民調穩定領先，但是知道民進黨最後還是會動用所有行政資源，做各種奧步，所以要謹慎面對。

朱立倫今日行程滿檔，一早就赴桃園替市議員候選人謝克洋、張碩芳、錢龍、林明義、孫韻璇及張碩芬輔選。朱立倫說，國民黨此次在全台提名多位優秀年輕新世代，每位都年輕有戰力及活力，而且敢衝敢說敢做，相信是最好的民意代表，民主社會要培養更多新生代。

至於鄭運鵬及桃園市長鄭文燦昨日指出，台積電1奈米廠將落腳桃園市龍潭科學園區，彼此互說對方有功，對此，朱認為，台積電說有可能，所以還是要先等定案再說，自己當過地方首長16年，「每一間公司都會跟你說有可能，第二個，我們自己也要準備好，一定要我們整個地方條件基礎建設都做好，才能吸引更多投資，張善政是科技出生，在他領導之下，桃園會有更多高科技廠商進駐。」

蔡英文總統已5度到桃園替鄭運鵬輔選，是否因選情告急、桃園選情會如何發展？朱立倫表示，國民黨內部民調穩定領先，但是民進黨最後會動用所有的行政資源，也可能出現各種的奧步，選舉不到最後關頭，絕對不敢掉以輕心，一定會全力以赴。