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對台北沒信心？柯文哲喊「坐一望二」　黃珊珊：選情本就很詭異

記者袁茵／台北報導

九合一大選倒數，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲分析選情，提及民眾黨縣市長選舉「坐一望二」，新竹市領先卻也「坐」不太穩，而台北市會出現棄保，但有機會勝選。對此，無黨籍台北市長候選人黃珊珊回應，每個人都有自己的判斷，這不是信心問題，而是選情本來就很詭異。

▲▼黃珊珊拜訪文昌宮。（圖／記者宋良義攝）

▲黃珊珊拜訪文昌宮。（圖／記者宋良義攝，下同）

黃珊珊1日上午拜訪文昌宮，會後接受媒體訪問。針對柯文哲專訪稱現在縣市長選舉「坐一望二」，但一是指新竹、二是台北市，黃珊珊表示，每個人選舉都是各各有信心，卻也沒有把握，最終還是交由市民決定，「每次選舉都會有不同揣測，但盡自己的努力。」現在還有將近20幾天，目前都言之過早。

被問到柯文哲將台北市放第二，是否代表對黃珊珊沒信心？黃珊珊說，每個人有自己的判斷，台北市本來就很膠著，這不是信心的問題，而是選情本來就很詭異，每一天都會有變化，最後還是要相信台北市民的智慧。

媒體追問，黃珊珊曾稱「說棄保沒出息」，結果柯文哲近期一直講台北市有明顯棄保效應？黃珊珊認為，這是評論與解釋一種過去狀態，這次狀況也沒人拿得準，還是會盡全力爭取台北市民認同，且現在說棄保的人都覺得台北市很難棄保，所以都是猜測的方式，棄保是違反民主、污辱全民智慧，希望大家做自己的主人。

另外，關於外傳11月6日要開始進行台北市12區車掃活動規劃，黃珊珊說明，此次沒有邀請柯文哲，當天會騎一整天，從早上7點騎到晚上10點，「還好我以前從台北市騎到彰化過，這部分應該不是問題。」

▲▼黃珊珊拜訪文昌宮。（圖／記者宋良義攝）

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