梨泰院帶頭高喊「推下去」！兔男慘被肉搜圍剿　出面喊冤：不是我

記者張寧倢／編譯

南韓梨泰院10月29日萬聖節周末湧入10萬人，釀成至少156死的推擠踩踏慘案。目擊者稱在漢彌爾頓飯店（Hamilton Hotel）旁的斜坡窄巷內有5、 6名韓國男性故意推擠，引發韓網議論，部分網友更指責帶頭者是一名頭戴兔耳髮箍的男子。「兔男」本人則出面喊冤，說自己早就離開了梨泰院，「不是我，我有證據。」

▲南韓網路社群鎖定一名頭戴兔耳髮箍的男子在梨泰院發生事故當時帶頭推人，並肉搜出一名「兔男」，但該名男子出面喊冤。（圖／翻攝自韓國Naver Cafe論壇）

根據「朝鮮日報」報導，梨泰院慘案發生後南韓網路上出現自稱倖存者的網友發文指責，窄巷裡有一名戴著兔耳髮箍的20多歲年輕男子眼見人群擠得水泄不通，先是大罵髒話又大喊「推吧！」，夥同身邊不少男性友人用力向前推擠，害站在前方的原PO摔倒。韓網陸續出現類似目擊者撰文，內容大多宣稱5到6名20多歲韓國男性故意推擠，還高喊「推下去！」

▲一名慘被肉搜的「兔男」在個人社群帳號發文表示，自己在事發前早就離開梨泰院，也根本沒有做出推人行為。（圖／翻攝自韓國Naver Cafe論壇）

許多南韓網友回放事故現場影片，果真看到人群中有男子頭戴兔耳髮箍，由於原始影片未打馬賽克引發一連串肉搜行動。隨著討論發酵，被肉搜出的一名「兔男」本人透過社交媒體發文表示，當天自己確實戴著兔耳髮箍到梨泰院，但他和友人早在9點55分就搭上地鐵離開，10點17分在合井站下車，搭車時間都有證據，「雖然可能產生誤會，但希望大家停止獵巫。」他也將對散布謠言的網友提告。

「兔男」1日也接受韓媒訪問，他宣稱自己「絕對沒有推人」、「太冤枉了」，只要去梨泰院地鐵站調閱監視器畫面就能證明他不在現場。對此，許多網友紛紛表示，「現在這個世道很容易塑造出一個罪犯」、「應該很冤枉吧」、「梨泰院戴兔耳髮箍的男子又不只一人」、「是以什麼憑據鎖定這人，還到處散布照片」。

▲目擊者受訪稱，不清楚是誰先開始的，但有人一邊高呼「推吧！推吧！」，一起往前推擠。（圖／翻攝自韓國Naver Cafe論壇）

警方表示，對於此次梨泰院事故的究責，將採取考量所有可能性的調查，已取得事故現場周邊52架監視錄影器畫面資料與44名目擊者和傷者的說法，正在重新建構慘案當下的情況，同時間也正在檢視網路流傳的影像。

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