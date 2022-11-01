「再待下去會死」帶小孩到梨泰院　父果斷舉動救了全家人

▲首爾梨泰院的漢彌爾頓飯店旁一條斜坡窄巷發生嚴重推擠踩踏，至少155人死亡、152人輕重傷。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

「再待下去會死！」一名南韓男子29日帶著妻小到梨泰院，看到人群越來越密集，不僅無法通行，壓迫感越來越強，孩子也開始感到害怕，驚覺一家人再這樣下去可能會出事。他懇求街邊酒吧的外國人先接過自己的孩子，夫妻倆隨後也越過酒吧柵欄才順利逃出死亡危機。

根據南韓媒體「News1」報導，男子31日接受MBC廣播節目訪問時，重述了一家人的「梨泰院萬聖夜驚魂」。他當天帶著老婆、小孩同行，約晚上9點30分左右經過梨泰院主街道，當時雖然人也很多，但在一定程度上仍可通行，不過越往漢彌爾頓飯店（Hamilton Hotel）方向移動就變得越擠，幾乎快被人潮推著走。

男子表示，「人們越來越靠近，壓迫強度越來越大，那時候察覺可能會發生事故，所以打算往後退，但已經無法走出去。孩子抱著我開始感到害怕，覺得再這樣下去會出大事，可能會死，本能地想逃出去，但前後都被堵住了。」一家人準備轉彎進入發生踩踏事故的斜坡窄巷之前，看到有情侶越過酒吧的柵欄逃生，男子便想帶著家人逃出去，「如果不那樣做的話，一切就無解了。」

男子對著酒吧裡的外國人大喊「請接過這孩子」，便先把孩子遞給對方，夫妻兩人再自行爬過柵欄進入酒吧後逃生。男子表示，他們逃出來的時間大約是晚上10點，原本以為全部人都能順利離開，但開車返家的路上陸續聽到意外消息，精神衝擊真的非常大，「如果事故發生的小巷被堵住時，能夠進行人流控制，稍微緩解部分湧擠，就不會有這樣的事。」

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