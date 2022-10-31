「1年前的梨泰院」瘋擠17萬人！比今年還多　韓網友：根本慘案前兆

▲南韓網友翻出梨泰院去年萬聖節的照片，發生踩踏事件的斜坡窄巷和今年一樣人滿為患。（圖／翻攝自daum論壇）

記者張寧倢／綜合報導

南韓梨泰院29日萬聖節前夕湧入10萬人潮，踩踏事件至少導致154人死亡。事後有輿論指責政府未事先預防規畫，更有網友挖出去年（2021年）萬聖節的梨泰院狹窄巷弄人擠人的照片，以及警察派員控管通行的影片，當時聚集人數估計達到17萬，人潮比今年還多，讓南韓網友直批，根本是「大型慘案的前兆」。

조선일보는 원래 링크 안 하는데 사진 때문에 링크한다. 작년에도 날씨가 안 좋았음에도 많은 젊은이들이 이태원 그 골목에 들어찬 모습이다. 그런데 올 해와의 차이가 보이시나? 사람들이 숨막혀하고 몸을 움직이지 못할 정도로 밀집된 상태가 아닌 것을 쉽게 확인할 수 있다https://t.co/erN2t58rU7 — daroot (@daroot77) October 31, 2022

綜合韓媒報導，有網友翻出1年前萬聖節前夕梨泰院街頭的照片，悲劇事發地漢彌爾頓飯店（Hamilton Hotel）附近酒吧林立的巷弄內，和今年一樣擠滿了群眾，每個人的身體都緊貼著旁人，連行走都非常困難，當時警方推估梨泰院一帶湧進了約17萬人。

2021년 10월31일 이태원 할로윈 파티 경찰 통제 영상

불과 1년전인데!! pic.twitter.com/rciKcjNq0L — 잊지않을께!절대로잊지않을께 (@BjTefnet) October 30, 2022

南韓daum論壇就有文章痛批，去年情況已經很危險，卻沒有制定相關對策，「看到去年人擠人的照片，就知道這是一場可預見的災難。」許多網友留言，「該爆發的爆發了」、「大型慘案的前兆」、「萬聖節和聖誕節去過梨泰院的都知道」、「預料之中的悲劇」等意見層出不窮。

작년엔 참사가 일어난 그 골목 입구에서 경찰이 통제하고 있음. https://t.co/6tWCqCRfzy pic.twitter.com/5Ud41BmDGK — Mr.Hong (@qlrvkdlqlrvkdl) October 30, 2022

還有推特網友PO出1年前數十名警察在梨泰院街道控管行人交通的影片，事發地的斜坡巷弄入口也有警察管制。有網友就表示，如果今年警察在人潮蜂擁的巷弄控制只能單向通行，說不定就能避免悲劇發生。

事實上，據《朝鮮日報》2021年10月31日報導，當時的南韓仍處於新冠防疫期間，政府規定梨泰院商圈業者只能營業到晚上10點，其後由警察出動管制，但仍有部分民眾擋住街道盡情狂歡到午夜才回家。

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