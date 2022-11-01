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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳時中憂大巨蛋交通　郭正亮嗆「梨泰院黨」：把台灣專家當什麼？

記者詹宜庭／台北報導

南韓梨泰院29日發生大規模踩踏事件，民進黨台北市長候選人陳時中30日以台北大巨蛋案為例，強調交通維護的重要性。對此，前民進黨立委郭正亮怒批，「陳時中不要以為4萬人是很大的球場，你把台灣的消防專家、土木專家、結構專家當成什麼？」郭更質疑，是不是沒有梨泰院事件，陳時中就忘了這個議題？狠酸他與民進黨是「梨泰院黨」。

郭正亮昨日在政論節目《大新聞大爆卦》中表示，大巨蛋明年就可以啟用，很多人都已經等到不耐煩了，但對於大巨蛋爭議細節他們都很清楚，最重要的就是容量。

郭正亮認為，大巨蛋容納人數從13萬降至5萬9，而棒球場席位約4萬多，基本上這容量跟梨泰院事故的容量完全不一樣，除非假設大巨蛋內的消防裝置全部都沒有起作用，或遇到極端變數，才會產生高達6萬人都要走樓梯等疏散問題。

郭正亮批評，陳時中若要舉梨泰院事件當類比，就要舉出大巨蛋的空間設計哪裡有問題、哪裡是瓶頸，「大家要拿出一點專業，一定要假設一種狀態，不然就是在空類比。」他也質疑，是不是沒有梨泰院這個事件，陳時中就忘了這個議題了？更狠酸他與民進黨是「梨泰院黨」，意外發生才想到有這個議題。

「我覺這個是危言聳聽。」郭正亮表示，他認識許多土木工程企業、結構技師的朋友，他們認為陳時中如此類比是在低估台灣建築水平、土木工程水平，把大家當作「開玩笑」。

郭正亮質疑，陳時中怎麼不怕101？怎麼不去談101起火的問題？他開嗆，陳時中不要以為4萬人是很大的球場，「你這樣是不是要嚇台灣人，認為我們都沒有管理能力？你把台灣的消防專家、土木專家、結構專家當成什麼？台灣不是非洲，不要搞錯了。」

至於陳時中拿梨泰院議題打大巨蛋，郭正亮強調，這件事跟蔣萬安沒有關係，他打不到蔣萬安，顯然地他打的就是現任市府，可是民眾黨內學理工的蠻多的，「我相信很快就可以看到很多較專業的分析報告，因為這件事已經糾纏將近8年，陳時中在選舉的最後一刻又拿來打。」

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