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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

轟蔣萬安「與魔鬼交易」造謠高端　她批：唱衰國產疫苗存何居心？

▲▼立委林楚茵。（圖／翻攝自Facebook／立法委員林楚茵）

▲民進黨立委林楚茵。（圖／翻攝自Facebook／立法委員林楚茵）

記者呂晏慈／台北報導

高端公布採購價金為40.3億元，平均每劑疫苗價格840元，引發討論。民進黨台北市長候選人陳時中競總發言人林楚茵1日表示，高端公布單價狠打臉國民黨，請國民黨對造謠疫苗採購道歉，國民黨台北市長候選人蔣萬安為了選舉就抹黑造謠台灣的生技廠商，「唱衰國產疫苗到底存何居心？」

林楚茵表示，高端昨天在知會衛福部後，公布每劑單價約840元，也澄清公司財報營收短少，是因為繳營業稅及延遲交貨的罰款。她說，國民黨演了一場政府採購高端價差黑箱的鬧劇，不斷造謠打壓國產疫苗，連乖乖繳稅繳罰款也被抹黑是抽佣金，現在高端不忍了公布單價，指揮中心指揮官王必勝也證實比國外疫苗還便宜。

林楚茵強調，民意代表的職責在監督但不能說謊扭曲事實，蔣萬安過去出一張嘴喊話要政府減少臨床試驗人數、加速國產疫苗研發，現在為了選舉就抹黑造謠台灣的生技廠商，顛倒是非、操作仇恨，一昧貶抑國人防疫成績，「蔣萬安為了選市長，不惜與魔鬼交易，泯滅良知當一個說謊成性的騙子」。

林楚茵隔空詢問，蔣萬安唱衰國產疫苗到底存何居心？蔣萬安在衛環委員會當召委，為台灣生技產業做了什麼？台北市民已經忍了「柯萊爾」台北市長柯文哲8年，不能再讓「蔣謊話」繼續惡搞市政。

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