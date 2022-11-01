▲民進黨團 「台灣曼德拉 別鬧了」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

無黨籍苗栗縣長候選人鍾東錦競選總部發言人陳怡樺29日在造勢活動上，將鍾東錦比喻成南非前總統曼德拉，對此，民進黨團1日召開記者會，揭露鍾東錦過去疑似涉入賭場糾紛、槍擊案等，立委洪申翰批評，曼德拉是帶領反種族隔離的運動被逮捕，不是因為開賭場、堆砂石、炒地皮，這種比喻真的是貽笑國際。

鍾東錦過去曾涉入多起刑事案件，近期也被爆出違法囤積砂石等爭議，其競選總部發言人陳怡樺29日在造勢活動上，將鍾東錦比喻成南非前總統曼德拉，指更生人若不能擁有重新來過的機會，那曼德拉也就無法成為世界偉人。

對此，立委羅致政表示，他的團隊所說不只是國內笑話更是國際笑話，他居然把過去坐牢經驗自詡為曼德拉，這是對曼德拉的羞辱，鍾東錦團隊居然為了幫鍾東錦擦脂抹粉鬧出這樣的笑話。

沈發惠指出，1996年1月在頭份一家汽車公司發生槍擊案，受傷的是汽車公司的負責人鍾朝平，被3名歹徒射穿左大腿，鍾朝平送醫後不願說明中槍原因，這也讓我們很好奇原因，還好當時的警察有透露，跟賭債糾紛有關，鍾朝平曾透過黑道份子要還錢給當事人，這可能要把鍾朝平找出來才能釐清。

沈發惠表示，該案發生5天後，槍擊鍾朝平的2位嫌犯投案了，那個時代也沒有監視器，來投案的並不一定是開槍的人，過去有一個叫鍾朝平的人因為賭債糾紛被開槍、警方調查後也不願意配合、說明。

沈發惠指出，如果鍾朝平真的是鍾東錦，黨團這次是幫他討公道，畢竟他是受害者，事情到現在還沒水落石出，大家可以問問鍾朝平，究竟是什麼原因被開槍。不然以後鍾朝平當縣長，槍戰的地方可能在苗栗縣政府，如果他是苗栗曼德拉，曼德拉被開槍那就更嚴重了。

洪申翰也提出五問鍾東錦，包含：被開槍的是不是鍾東錦、跟賭債糾紛有無關係、過去有沒有開設過賭場、現在有沒有在做高利貸、若有說謊是否退出選舉，以上這些問題作為苗栗的民眾都應該關心，因為過去的痕跡，都可能會在當上縣長後有相關利益關係，希望鍾東錦不要躲在發言人、總幹事背後，因為最清楚的一定是他本人。

洪申翰表示，曼德拉是帶領反種族隔離的運動被逮捕，不是因為開賭場、堆砂石、炒地皮，這種比喻真的是貽笑國際，鍾東錦必須面對自己的過去，必須儘速出來回答，不要再閃避，給苗栗民眾一個交代。

羅致政表示，賭債是否跟所謂開賭場有關，如果他要自證清白說是受害者，很簡單，那就公佈司法紀錄，如果沒有的話，就讓全民幫你公布，若上述問題的回答有任何謊言，是否要退出選舉，鍾東錦應該要好好想清楚。