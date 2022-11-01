1㎡超過6人就快逃！專家曝危險標準　梨泰院1㎡擠爆20人淪麥田效應

▲梨泰院10月29日晚間發生擠壓踩踏事故。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

南韓梨泰院10月底發生大規模推擠事件，造成156人死亡，震驚全球。根據消防當局調查，死傷者主要聚集在狹窄巷弄的前段，18.24平方公尺內足足擠滿了300多人，也就是說，平均1平方公尺內擠了近20人。一名研究人群安全與風險分析的英國教授則指出，每平方公尺內只要超過6人，就會陷入推擠的危險，應該要立刻離開現場或試圖到空曠處。

根據CNN報導，專門研究人群安全與人群風險分析的英國薩福克大學（University of Suffolk）客座教授史提爾（G. Keith Still）針對此次的梨泰院推擠事故，提出了預防建議。他表示，每平方公尺內如果有3個人，就會開始出現碰撞，若擠了5個人，則會開始有頻繁的身體接觸。

Back in front of the Atelier bar, the situation has grown critical. Videos show "crowd turbulence" — individuals are carried by waves that ripple through the crowd. Small movements can cause “progressive crowd collapse” said @GKStill. pic.twitter.com/4zx6oyAI5q — Samuel Oakford (@samueloakford) October 31, 2022

史提爾指出，如果是演唱會等單純站著觀賞演出，由於沒有頻繁移動的情況，因此不會有太大的問題，但是如果是人群在移動、來回走動的情況，就有可能出現公共安全問題。

他強調，一旦每1平方公尺內出現6個人以上，就會陷入危險，不但人與人之間的身體接觸開始變多，因為空間不足，無法保持展開的姿勢（手部無法伸展），一不小心就會因為失去平衡而摔倒，並喪失控制身體動作的能力。

史提爾將人群密度過高、無法按照個人意識保持身體平衡的情況稱為「麥田效應」，也就是說在過度擁擠狀態下的人群就像密密麻麻的小麥一樣，隨著風向倒來倒去。

消防當局指出，發生事故的斜坡寬度約3.2公尺，總長40公尺，而死傷者主要集中於前端5.7公尺。當時該區塊的大小約為18.24平方公尺，也就是5.5坪，有超過300人擠在這個狹小區域內，而其中有近半數因被過度擠壓傷重不治。

史提爾提醒，單用肉眼很難判斷密度，因此到人多的地方應該要以不同角度觀察人與人之間的距離，一旦過於密集，就應該盡速離開現場，避免讓自己陷入危險當中。

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