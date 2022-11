1㎡超過6人就快逃！專家曝危險標準　梨泰院1㎡擠爆20人淪麥田效應

▲梨泰院10月29日晚間發生擠壓踩踏事故。(圖/路透)

記者王佩翊/編譯

南韓梨泰院10月底發生大規模推擠事件,造成156人死亡,震驚全球。根據消防當局調查,死傷者主要聚集在狹窄巷弄的前段,18.24平方公尺內足足擠滿了300多人,也就是說,平均1平方公尺內擠了近20人。一名研究人群安全與風險分析的英國教授則指出,每平方公尺內只要超過6人,就會陷入推擠的危險,應該要立刻離開現場或試圖到空曠處。

根據CNN報導,專門研究人群安全與人群風險分析的英國薩福克大學(University of Suffolk)客座教授史提爾(G. Keith Still)針對此次的梨泰院推擠事故,提出了預防建議。他表示,每平方公尺內如果有3個人,就會開始出現碰撞,若擠了5個人,則會開始有頻繁的身體接觸。

Back in front of the Atelier bar, the situation has grown critical. Videos show "crowd turbulence" — individuals are carried by waves that ripple through the crowd. Small movements can cause “progressive crowd collapse” said @GKStill. pic.twitter.com/4zx6oyAI5q