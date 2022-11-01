總統大選民調曝！　吳子嘉看國民黨：2024的結果可能提早決定

▲九合一大選進入倒數，2024總統大選討論度也漸增。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者皮心瑀／台北報導

九合一大選選情白熱化，也牽動2024總統大選。《美麗島電子報》公布最新民調，對於「希望誰擔任下一屆總統？」，若由民進黨的賴清德對上國民黨的侯友宜及民眾黨的柯文哲，分別為37.8％、29.5％、18.6％，但要是藍營換由黨主席朱立倫上場，那賴清德支持度飆增為46.0％，柯文哲拿到27.1％，朱立倫僅獲10.1％。《美麗島電子報》董事長吳子嘉認為，未來國民黨若成功搶下桃園市，朱立倫很有可能會出來挑戰總統大位，「就可以宣布2024結果已經決定了」。

《美麗島電子報》民調從6月、8月、10月開始調查，2024總統大選若為賴清德、侯友宜、柯文哲對戰，賴清德支持度自一開始的41.5％掉到37.1％，如今則回到37.8％，侯友宜方面各為28.0％、29.5％、29.5％，柯文哲則拿19.6％、19.0％、18.6％。

吳子嘉在《董事長開講》說，柯文哲目前都有18％上下的民調，所以看到柯文哲仍然有非常強大的力量。

而另外一個總統對戰組合，要是賴清德、柯文哲、朱立倫三人互爭，則賴清德6月曾拿到48.8％的支持度，8月掉到42.6％，10月則為46.0％，柯文哲分別為30.5％、31.1％、27.1％。

吳子嘉表示，要是朱立倫最終代表國民黨出來參選總統，那就可以宣布2024結果已定，「如果朱立倫贏下桃園市，很有可能代表國民黨出來選」。