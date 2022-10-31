林佳龍許願想要「雞排妹寫真書」　自認女人緣好！學妹都來當分身

▲雞排妹鄭家純《純熟》寫真集內頁。（圖／千巡影世提供）



記者陶本和／台北報導

民進黨新北市長參選人林佳龍因確診無法跑選戰行程，不過31日晚間首次透過臉書直播跟支持者聊天。他在直播中透露，他想跟「雞排妹」鄭家純交換新的寫真書，甚至自爆自己有點「女人緣」，自己隔離期間，除了媽媽、老婆愛他之外，很多學妹們也都跑出來幫忙當分身。

林佳龍確診隔離無法跑選戰行程，但31日晚間首度透過臉書直播跟支持者聊天。首先，他先分享自己的身體狀況，確診的前兩天發高燒，之後有吃藥後才慢慢退燒，新冠的症狀都有一些，不是很嚴重，喉嚨不會痛但有一點癢癢的。

林佳龍說，這段期間感謝親友團、好朋友扮演分身，自己人緣好像不錯，12個立委選區9位現任立委都願意擔任他的分身，他特別感謝淡水的呂孫綾，很認真跑了很多市場。他還笑著說，「我有點女人緣，除了媽媽、太太愛我之外，很多學妹們也跑出來當分身」。

林佳龍表示，前文化部長鄭麗君有幫忙掃街，攤商的反應也很熱烈，「我看她真的是撩落去，我看她都蹲下來跟攤商互動打招呼」。他也透露，明天一早自己台大學運的學妹、立委范雲會幫忙掃，希望大家也可以給她熱情支持。

林佳龍說，除了女性之外，男性也不少，好比基隆市長林右昌、桃園市長鄭文燦、民進黨前主席卓榮泰等人，都有到新北幫忙掃街，給了他很多溫暖。

接著，由於南韓發生梨泰院慘案，林佳龍談及年底即將登場的新北耶誕城，他則建議，新北400多萬人口可以稍微分散，未來可以針對29個行政區，提出一區一盛典，打造新北盛會城市。

最後，林佳龍趁機打自己的新書廣告，並提到在日前社群之夜時，他有透過螢幕丟出新書送給「雞排妹」鄭家純的橋段。他還靦腆地笑著說，他也想跟雞排妹交換新的寫真書。

▼民進黨新北市長候選人林佳龍因確診隔離，首次透過臉書直播跟支持者聊天。（圖／林佳龍臉書）

