柯文哲：我不是唬爛王！　估縣市長「坐一望二」

▲柯文哲接受本刊專訪表示，白營縣市長選情「坐一望二」，但「那個『坐』也坐不太穩」。



圖文／鏡週刊

九合一選舉進入最後一個月熱戰，民眾黨主席柯文哲接受本刊專訪對選情大解盤，他表示，白營縣市長目前「坐一望二」，竹市領先，北市有機會一搏，但坦言受政黨組織動員影響，「那個『坐』也坐不太穩」，至於自己執政本命區的北市議員選情要力拚七席當選。

身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲10月26日接受本刊專訪談選情，一開口就哈哈大笑：「幕僚跟我說，今天受訪要『霸氣表示』，才能夠鼓舞全黨士氣，但算了，我最大的問題是，我從來不照談參走的！」

「我是科學家，不是唬爛王，要很誠實地講，我們沒有組織票。」柯自評縣市長選況直言，目前白營「坐一望二」，坐一是指民眾黨新竹市長候選人高虹安，望二則是以無黨籍參選的台北市長候選人黃珊珊，「但老實講，那個『坐』也坐不太穩！」

▼高虹安選情樂觀，柯文哲直言她集天時、地利、人和於一身。



扣除前年幾場地方補選，這是民眾黨創黨3年多來，首次全面參戰地方選舉，若加上黨支持的黃珊珊，共有4名縣市長候選人、87名議員候選人。柯坦言，民眾黨從沒打過縣市選舉組織戰，他的實戰經驗是，藍綠最後有4到5％動員實力，2018競選連任原領先8到11％，最後藍綠各拉4％，選到差點掛掉，2014選前10天領先22％，後來也掉到只贏17％，這次不知北、竹是否足以應付藍綠最後的組織動員，這點比較沒把握。

至於他執政「本命區」的北市議員，民眾黨提名八人參戰，柯說，他個人基本盤有二十幾％，民眾黨上7席是正常的，但問題是，自己的票可能沒辦法完全轉移給他們，最後階段唯一可做的就是掃街，要把個人支持度轉移給小雞們，力拚北市拿下7席議員組黨團。

▼柯文哲認為，不考慮意識形態、組織動員、棄保，選民憑理智選，黃珊珊就會當選。



民眾黨推黨團主任陳琬惠、立委賴香伶出戰宜蘭縣長以及桃園市長，但選情不樂觀。柯說，陳從民調2％至今爬到10％，但台灣終究不是正常國家，對手一個盜採砂石，一個貪汙起訴，若在日本或德國，國民黨候選人林姿妙現在還可選嗎？早就掛掉了，因政府、司法不被人民信任，這是國家的悲哀也是危機，至少我們是第三選擇，乾乾淨淨的人讓你們選；至於桃園也是二個對手都很爛，「我覺得很奇怪怎麼沒有打起來，我們始料未及。」

「選後一定要檢討，我們總兵力就是不夠，而且打到一半蔡壁如還陣亡！」預測選情，柯認為，民進黨執政倒行逆施、天怒人怨，估計選得不好，民眾黨則大概平盤、不好也不壞，「全國算一算我心裡有數」，政治很現實、要花錢，最近他連要不要拍形象廣告都猶豫，因不知道投放通路在哪。



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