蔡適應支持度勝謝國樑？　學者指這民調有瑕疵：透明度0.5顆星

▲謝國樑、蔡適應。（合成圖／記者李毓康攝、郭世賢翻攝）

記者蘇晏男／台北報導

中華亞太菁英交流協會10月28日發佈一項基隆市長選舉民調，民進黨候選人蔡適應支持度35.3％，勝過國民黨候選人謝國樑的31.9％。不過，世新大學傳管系教授蘇建州指出，若依「台灣民調透明百科計畫」評比，這分民調透明度僅0.5顆星。

中華傳播管理學會依照「民調透明計劃」的評比標準：共4層標準、20個項目，35分為滿分；28分以上為5顆星。蘇建州說，此民調未在網路公開完整民調報告，查閱相關媒體報導未提及「執行機構或主持人」、「抽樣方法」相關資料，故不完全符合 「基本法定標準」，也未能完全滿足「民調透明計劃」評比標準，另發布機構查無官網、臉書粉專等聯絡管道供查核，因而無法獲得就更高層次標準進行評比的資格。

蘇建州進一步分析：第一，該民調未揭露民調執行機構和抽樣方式，恐有違法之虞。由於此二資訊皆為《公職人員選舉罷免法》53條規定應依法載明揭露的重要項目，敦促媒體遵守法律，善盡完整揭露民調資訊的社會責任。

蘇建州指出，第二根據民調報告，蔡適應支持度為35.3％、謝國樑31.9％，雙方差距3.4％；而高行動度（一定會投票）選民的支持度，蔡適應支持度的領先擴大到8.1％；另看好度部分，反而是謝國樑以41.7％領先蔡適應的29.1％。上述民調數字顯示，至少有9.8％的民調受訪者雖看好謝國樑，但未表態支持謝，另至少有6.2％受訪者不看好蔡適應，卻表態支持蔡。

「何以民調支持度和看好度出現如此大的分歧？」蘇建州說，如果中華亞太菁英交流協會願意釋出原始民調數據，他非常有興趣代為分析解讀，而蔡適應支持者的行動度高於謝國樑支持者也很值得從原始數據進一步挖掘、洞察。

蘇建州說，第三，此民調宣稱是以基隆市住宅電話為母體，但未說明是否隨機？母體是特定住宅電話清冊？電話號碼簿？電話號碼去尾數隨機？電話隨機撥號（RDD）? 抽樣母體、抽樣方法是民調科學性依據的基礎，他建議要說清楚、講明白。

接著，蘇建州舉民調小百科為例，首先，《公職人員選舉罷免法》53條第一款：政黨及任何人自選舉公告發布及罷免案成立宣告之日起至投票日十日前所為有關候選人、被罷免人或選舉、罷免民意調查資料之發布，應載明負責調查單位及主持人、辦理時間、抽樣方式、母體數、樣本數及誤差值、經費來源。

他說，「支持度」是受訪者自己對特定候選人支持的「態度」；「看好度」則是受訪者對大多數（他人）對特定候選人支持的「認知」，是一種判斷。兩者分歧差距的現象，或可類推傳播學的「第三人效果」來解讀。

最後，「一定會投票選民」的支持度，他認為，選舉民調和選舉預測不同，選舉預測應該是針對選舉日當天前往投票之選民，這和選前民調母體是針對全體選民不同的，以四年前基隆市長選舉為例，投票率只有62.45％。因此，過濾受訪者，只針對投票意願高或以投票意願為加權變數的民調，都值得選舉預測參考。