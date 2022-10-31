苗栗地檢署查獲鎮長候選人賄選　檢察總長邢泰釗頒30萬業務費嘉勉

▲邢泰釗檢察總長(中)到苗栗地檢署頒發業務費嘉勉查察賄選績效卓著 。（圖／最高檢察署提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

檢察總長邢泰釗今(31)日到苗栗地檢署，頒發30萬元業務費給該署，肯定該署10月以來，查察賄選績效卓著。

最高檢察署指出，10月間以來，苗栗地檢署查察賄選案有6件，其中1件為積極指揮司法警察以搜索、傳喚方式查緝幽靈人口、現金賄選、禮品賄選等案件，尤以10月27動員司法警察70人，搜索23處，查獲苗栗縣鎮長候選人以每戶新台幣6000元賄選案件，該案傳喚涉案人9人、收受賄賂之選民20人到案說明，並扣押現金23萬餘元，選民名冊、筆記型電腦、智慧手機等。

邢泰釗檢察總長於今(31)日親赴苗栗地檢署嘉許(主任)檢察官等人；總長表示：嚴查賄選是為了保障人權，讓民眾感受到檢察機關維護選舉公平的決心，對於意圖影響選舉公正者，有以敬效尤

邢檢察期勉苗栗地檢署同仁查賄期間要保持身體健康，特致贈水果禮盒，並補助選舉查察業務費30萬元，嘉勉其辛勞。

總長呼籲選舉將至，只要有人賄選，我們有決心將其繩之以法，所有候選人，切勿心存僥倖，以身試法，只要事證充分，一律查辦到底，期盼營造一個乾淨的選舉環境。