高虹安「被打太慘」　柯文哲傳訊給郭台銘：你安慰她一下

▲柯文哲透露，高虹安（左）論文案被打得太慘，他曾傳訊給高的前老闆郭台銘（右），要他去安慰高。



圖文／鏡週刊

談及新竹市長選情，民眾黨主席柯文哲接受本刊專訪透露，鴻海創辦人郭台銘本來不贊成高虹安選，高也不太想，但他說服高：「不要怕！全黨靠妳一個，大家都很期待妳去。」而高是好學生，一決定參選就全力以赴，這就是成功特質，而竹市全台平均學歷、收入最高，高剛好符合城市特性，天時、地利、人和讓她集有利因素於一身。

柯文哲說，民眾黨成立以來共培養二個半明星，高虹安、黃珊珊各一，再加蔡壁如半個。他說，每次選舉都有明星產生，他曾告訴高：「從沒想過妳會變全國矚目焦點。」

柯分析，這次竹市選情是被民進黨打到熱起來，打到大家同情，高虹安捲入論文風波時，他傳訊給郭台銘「你去安慰高一下，她被打得太慘了」，而高抗壓性強、是一級戰將，至今民調仍領先。

「郭是製造商、我是通路商，人家問我，你股分占多少，我說不到50。」高虹安從不被看好到領先，柯笑說，她背後老闆一個是柯、一個是郭，郭讓整個竹科有想像力，可能覺得高當選竹科就發了、鴻海會來投資，不管是否為真都讓人想像，另是自己的家鄉效應太大了，他的爸爸、媽媽、親友都還在新竹生活著，2020大選他去竹市次數不多，但民眾黨政黨票比例最後竹市最高。



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