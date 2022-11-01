MSI商務筆電、電競筆電雙11下殺萬元優惠驚人　11／11當日下單再送1,500元

▲MSI與momo購物網聯手推出超狂筆電優惠，11/1～11/15多款熱銷商務筆電、電競筆電皆享萬元折扣。（圖／MSI提供，下同）



3C中心／綜合報導

每年的這個時候，就是摩拳擦掌準備迎接雙11購物節的時刻，一整年累積下來的願望清單，就是要等到雙11來一次實現，尤其是價位較高的3C產品，當然要趁雙11汰舊換新！今年雙11購物節，MSI與momo購物網聯手推出超狂筆電優惠，11/1～11/15多款熱銷商務筆電、電競筆電皆享萬元折扣，另外，活動期間於momo購物網「MSI筆電品牌館」消費，最高再享10%購物金回饋，11/11當日選購任一款MSI筆電，登錄就有機會獲得1,500元電子現金即享券，把新筆電帶回家還能拿優惠，一舉多得。

Prestige 14 Evo優雅迷人 行動生活完美隨行

▲Prestige 14 Evo青石藍為momo購物網限定款。（圖／記者周宸亘攝）



這次雙11，MSI推出熱門商務筆電和專業電競筆電超殺優惠，Prestige 14 Evo以別出心裁的鑽石切割設計與噴砂材質，簡約大氣的外觀，搭配如鑽石般耀眼的切邊處理，完美融合細膩的設計感與性能。有時尚沉穩的太空灰、清新柔和的青石藍，兩種色調彰顯截然不同的風格。Prestige 14 Evo採用窄邊框的螢幕設計，並擁有「接近100% sRGB色域」的高畫質面板，呈現令人驚豔的寬闊視覺效果，無論是商務工作、娛樂休閒或創意產出，都能帶來頂級感受。

▲Prestige 14 Evo輕薄便攜，是商務人士的好幫手。（圖／記者周宸亘攝）



商務工作最需要充足的電量以應付突如其來的行程，Prestige 14 Evo有足以應付一整天的電池續航力，並具備快速充電功能，滿足現代人不停歇的行動生活。此外，Prestige 14 Evo還可以180度展開，隨時依照情境調整適合的角度，與工作夥伴討論時也更有效率。

▲Prestige 14 Evo搭載最新Tile筆電追蹤功能，若不小心遺失筆電，即使筆電在關機或休眠狀態，也能透過手機上的Tile APP來追蹤位置。（圖／記者周宸亘攝）



重要資料都在筆電中，安全防護不可少！Prestige 14 Evo透過Tobii Aware技術，當感測到有人站在使用著後方時，螢幕便會透過模糊、變暗等方式提醒，此外，更搭載最新Tile筆電追蹤功能，若不小心遺失筆電，即使筆電在關機或休眠狀態，也能透過手機上的Tile APP來追蹤位置，還可查閱位置歷程紀錄，協助找回你的筆電。

Prestige 14 Evo青石藍為momo購物網限定款，原價NT$40,900、雙11超值價只要NT$29,900，再送Microsoft 365個人版一年期（市價NT$2,190）。

Summit E16 Flip Evo專業商務必備 效率與安全兼具

▲Summit E16 Flip Evo以科技美學為設計出發點。



以「科技美學」為設計出發點的Summit E16 Flip Evo，將後現代設計與現代科技融合，賦予商務人士更多靈感，採用360度翻轉設計，雖是筆電但也同時兼具平板的輕便性，輕巧多變的使用模式滿足各種商務需求。Summit E16 Flip Evo的16吋QHD+超高畫質面板，以接近完美黃金比例1.618的尺寸打造，提供更細緻的畫面與更大的可視空間。

▲Summit E16 Flip Evo搭配的MSI Pen具備手寫筆與簡報筆合為一體的多工設計，能夠操控簡報及瀏覽網頁，開啟截然不同的流暢工作體驗。



隨時需要開啟工作檔案，Summit E16 Flip Evo的螢幕不僅能以手指觸控，搭配專屬MSI Pen還能帶來驚豔的書寫體驗，MSI Pen採用先進的感測器，能準確地捕捉位置、壓力和傾斜度，纖細的線條或厚重的陰影筆觸，皆能提供精準的書寫與繪圖體驗，且具備手寫筆與簡報筆合為一體的多工設計，能夠操控簡報及瀏覽網頁，開啟截然不同的流暢工作體驗。

對於繁忙的商務人士來說，隨時隨地進行視訊會議是生活日常，Summit E16 Flip Evo搭載雜訊抑制視訊鏡頭，能在光源不足的情況下抑制雜訊，呈現高品質的影像畫面，提供優質的會議體驗；AI降噪和四麥克風陣列，也能隨時享有清晰流暢的視訊會議品質，而遠端工作最擔心的「放送事故」，Summit E16 Flip Evo也做好萬全防護，視訊鏡頭蓋有開關設計，當鏡頭蓋關閉時，視訊鏡頭會立即被切斷，確保使用者的個人隱私。

針對機密資訊，Summit E16 Flip Evo提供企業等級的資安防護，透過TPM加密儲存密碼或重要資料，提供最為完善的防護功能。

Summit E16 Flip Evo指定款原價NT$52,900，雙11限定價格NT$39,999，現省遭過萬元的同時，還搭贈價值超過八千元的精緻配件，包含專屬MSI Pen（市價NT$3,090）、質感後背包（市價NT$1,590）及Microsoft 365個人版一年期（市價NT$2,190）。

Modern 15輕巧有型 影音娛樂新世代全方位配備

▲美型商務筆電Modern 15，以輕量鋁合金材質打造，外型設計兼具輕巧纖薄與細膩質感。



想要享受更輕鬆愜意的休閒時光？美型商務筆電Modern 15，以輕量鋁合金材質打造，外型設計兼具輕巧纖薄與細膩質感，石墨灰色調更顯都會簡約風格，窄邊框螢幕設計讓視覺更加寬廣。

Modern 15採用符合MIL-STD 810G標準的軍規測試，經歷高低溫、震動、撞擊等各種嚴格的產品檢驗，是擁有高品質的穩定性與耐用度的筆電。此外，Modern 15還提供長達9小時的續航力，完美搭配你的行動工作與學習生活。

▲擁有完整連接埠，各種外接設備都能輕鬆搞定。



完整的IO連接埠包括HDMI、micro SD讀卡槽、USB-A、USB-C，外接螢幕或連接周邊配備都能輕鬆搞定，隨時應付各式檔案類型和工作平台。針對工作有效率又懂得享受生活的你，Modern 15支援播放Hi-Res高解析音樂，為下班後的追劇放鬆時間帶來頂級的聽覺體驗。Modern 15指定款原價NT$30,900，雙11超狂回饋價只要NT$13,900，美感生活輕鬆擁有就趁現在。

Sword 15為電競而生 質感有型純白電競利器

▲MSI Sword 15為熱愛RPG遊戲的玩家特別打造。



近年許多人都搭上電競熱潮，MSI Sword 15為熱愛RPG遊戲的玩家特別打造，純白美型機身搭配獨特的藍色背光鍵盤，替玩家營造出沉浸的遊戲氛圍，Sword 15搭載144 Hz更新率IPS等級電競面板，能提供更鮮明的視覺呈現，加上Nahimic 3音效強化軟體，能提升遊戲中的3D立體音場效果，盡情感受遊戲中的每一個聲光效果，無論是腳步聲或是對戰時的聲響，都彷彿身歷其境。

▲Sword 15以純白簡約機身搭配獨特的藍色背光鍵盤，替玩家營造出沉浸的遊戲氛圍。

Sword 15指定款並搭載最新第12代i5-12500H、GeForce RTXTM 3060筆記型電腦GPU，原價NT$44,900，雙11罕見限時降萬元，現在入手只要NT$34,900，售完為止。

GF63 Thin纖薄簡約愛不釋手 剽悍火力隨身攜帶



▲GF63 Thin纖薄質感與效能兼具，讓講求行動力的玩家愛不釋手。

GF63 Thin外蓋與鍵盤面均以精密工藝鋁合金材質打造，金屬髮絲紋設計的外蓋加上象徵電競龍魂精神的紅色龍盾logo點綴，底部不對稱Ｘ型設計理念，讓整體外觀更添質感，讓講究細節的玩家愛不釋手。GF63 Thin搭載窄邊框電競面板，享有纖薄機身的同時還能提供寬闊視野，此外，支援播放Hi-Fi高解析音樂，搭載MSI APP PLAYER軟體，能用筆電暢玩手遊多開！

▲GF63 Thin搭載窄邊框電競面板，享有纖薄機身的同時還能提供寬闊視野。

MSI GF63 Thin限定款搭載i7-11800H處理器、GeForce RTXTM 3050 Ti筆記型電腦GPU，原價NT$39,900，雙11祭出限時降萬元的超殺優惠，只要NT$29,900、售完為止。

迎接年底購物季，11/1～11/15活動指定期間於momo購物網「MSI筆電品牌館」消費滿NT$35,000，登錄送momo幣NT$2,500；消費滿NT$50,000，登錄送momo幣NT$5,000元，誠意十足的回饋數量有限、登錄額滿為止。沒達滿額也不用失望，11/11當日於「MSI筆電館」選購任一款MSI筆電，登錄再加碼送NT$1,500電子現金即享券，限量100名，要換筆電當然要趁現在。

MSI筆電 x momo購物網1111超狂優惠：https://www.momoshop.com.tw/edm/cmmedm.jsp?lpn=O5k23O0P7dc&n=1