賣家PO限動「超商待2hrs又來1個！」　1畫面店員怕爆：要哭了

▲有賣家在超商拍下限動，讓原PO怕爆。（圖／翻攝自Dcard）

網搜小組／鄺郁庭報導

「這種情況真的很崩潰，但也不能說什麼，畢竟是工作。」有超商女店員2日在IG上看到2則限動，忍不住截圖PO到Dcard，直呼「便利商店店員看到會崩潰 系列」，並假設是自己遇到的話，真的會很想哭。原來是「雙11」活動陸續開跑，已經有賣家扛著2大箱包裹寄件，難怪讓原PO光想就怕。

女網友貼出2張照片，「我也是店員，看到這2則限動，真的只能說辛苦了！」只見有賣家拍下超商櫃台堆滿包裹的畫面，以及店員忙碌到模糊的身影，「已經兩大箱完成了，不好意思，真的太多了，辛苦了。」另一則動態則拍下滿包裹的推車照，「我在超商待了2個小時，我的貨還沒逼逼完，又一個來寄貨的，店員要哭了……」

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▲▼雙11還沒到，超商店員已經忙翻。（圖／翻攝自Dcard）

原PO就深深有感，因為她自己也遇過類似情況，「我自己待的店，有客人一次寄50個，而且每箱都重得要命，店裡只有我一人。」光是那次經驗，就讓她覺得很崩潰了，「要是我的話，我看到有好多貨（如圖那樣）等我刷，我真的會很想哭，因為畢竟店員的工作不只結帳。」不禁直呼，「真的辛苦各位超商店員了！」

貼文意外釣出許多店員現身，「跟你分享，我前天大夜遇到一個客人一次寄200件。差點連客人都一起裝箱」、「鼻要再縮ㄌ（不要再說了），雙十一要來惹，我已經開始厭世，我真的謝……」、「我還遇過晚班來三次，總數大概1000件，直接塞爆座位區，差點邊刷邊哭，直接用到12多才下班。」

▲有網友開玩笑道，「差點連客人都一起裝箱」。（圖／翻攝自Dcard）

有店員則提醒，「是不是很多賣家不知道可以申請到府收件？7-11和全家和萊爾富：50件以上；Ok：200件以上」、「破百件可以叫專車去載……不要再來超商卡機台了，真的刷到很厭世，後面客人也等到很不爽。」但也有賣家表示，「不是賣家的，永遠不知道物流車有多不準時還不通知的困擾，往往印完單超時過期的問題，才讓賣家不叫物流車收件。」