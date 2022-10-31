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醫護4分鐘就趕到梨泰院！擠不進人群「250m走了40分鐘」失搶救時機

▲▼梨泰院事發地點附近的消防車。（圖／達志影像／美聯社）

▲警消與醫護接獲投報4分鐘就趕到了梨泰院，但由於事發地點附近人潮眾多，無法擠入，白白錯失搶救時機。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

南韓梨泰院29日爆發大規模踩踏事故，儘管警消和急救人員在接獲投報4分鐘就已趕到現場附近，但由於發生意外的小巷附近早已擠入數萬人，導致急救隊難以穿越萬人人牆前往現場，因此才錯過了施救的黃金時間。

綜合韓媒報導，梨泰院的慘案發生在梨泰院地鐵站1號出口附近，這條街是有名的「世界美食街」，當地聚集了不少夜店和酒吧，但由於活動當天人潮眾多，這條狹窄而陡峭的小巷早已被人群擠得水洩不通。

晚間10點，巷內傳出第一聲哀嚎，原來巷子前方有人失去重心後跌倒，但後方人群卻閃避不及，導致巷內所有人像疊羅漢一樣堆疊了6、7層，爆發嚴重踩踏和推擠意外，尖叫聲此起彼落。

首爾綜合防災中心晚間10點15分接連接獲多通報案電話，聲稱梨泰院有「多人倒地、沒有呼吸」，於是立即派出急救人員趕赴現場。雖然最近的消防署及急救隊距離梨泰院事發地點只有250公尺，且急救人員在獲報4分鐘就趕抵巷外，但由於現場人滿為患，他們無法趕赴現場施救。

報導稱，梨泰院在事發時4條車道都已被人潮淹沒，救護車根本無法開進去，即使警消不斷用大聲公高喊「快讓路、退後」，但急救人員依舊無法穿越數萬人組成的人牆前往現場。

目擊者透露，急救人員最後花了40分鐘才終於進入巷內，而且由於跌倒的民眾一層又一層地疊在了一起，急救隊完全不知道該如何將壓在下面的民眾拉出，直到晚間11點才開始陸續有失去意識的人被擔架抬了出來，但這距離心跳停止的黃金4分鐘已過去許久，即使附近民眾幫忙實施心肺復甦術（CPR），也回天乏力。

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