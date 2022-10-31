逃出梨泰院煉獄！倖存者曝恐懼陰影　搭地鐵「感覺人潮快淹沒」

記者張寧倢／綜合外電報導

南韓梨泰院29日萬聖節活動湧入10萬人潮，最終爆發推擠踩踏事件，導致154人死亡。韓媒報導，一名34歲上班族歷劫歸來後腦中經常浮現慘案的恐怖情景，兩天內只睡4小時，周一上班搭地鐵時感覺自己快被轉乘人潮淹沒，內心產生嚴重恐懼感。另一名20多歲女性倖存者則是把自己關在房間裡，整天流淚。

▲南韓梨泰院萬聖節踩踏事故，造成多達154人罹難，民眾在災難現場獻花哀悼。（圖／路透，下同）

根據《首爾新聞》報導，梨泰院29日發生恐怖群眾推擠，有154人因受到踩踏或窒息而罹難，除了遺屬悲痛之外，倖存者心理也受到嚴重影響。南韓一名34歲李姓上班族受訪表示，事發後腦中總會浮現慘案發生前後的畫面，或是想到申報失蹤時遺屬痛哭的模樣，兩天以來他只睡了4小時。

李姓上班族31日一如往常搭地鐵上班，但光是待在「塞滿乘客的列車裡就讓人鬱悶到快無法承受」，在換線轉乘時「感覺自己被人潮淹沒，身體被推擠，所以產生了嚴重的恐懼感」。另一名在首爾地鐵2號線新道林站轉乘的34歲河姓上班族也說，走路轉乘時聽到有人高喊「不要推擠」，尤其是上下樓梯的時候，會特別在意走在前後方的人。

30歲的金熙珍（化名）當晚從事發窄巷的隔壁坡道順利逃了出來，但她坦言「總是會想起事故場面，心裡很內疚，所以把手機關機，一直待在家裡。」另一名20多歲的匿名女性倖存者則是整天關在房裡，一直在流眼淚，「因為慘劇帶來的衝擊太大了，感覺再也無法去人多的地方。」

CBS廣播節目《金賢正的新聞秀》中，一名女性受訪者表示自己當時就在事發的斜坡小巷裡，推擠受困了30分鐘後，多虧有欄杆上的人伸手拉她上去，才得以活命，「這第一次別人伸出手，心中的感謝大到令人想哭的程度。」一名醫護人員則受訪稱，當時看到許多沒有醫療背景的市民們自發性投入救援，即使有些人也只能幫忙揉腿，但每一名傷者身邊都有6到7人在急救或照顧。

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