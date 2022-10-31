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梨泰院「吸血鬼情侶」獲救！爆汗大口喘氣　他曝：連自救都無法

▲▼南韓梨泰院推擠踩踏事故。（圖／翻攝自TikTok、推特）

▲南韓一對情侶在梨泰院推擠踩踏事故中幸運逃生。（圖／翻攝自TikTok、推特）

記者葉睿涵／綜合報導

南韓梨泰院29日的推擠踩踏事故已造成154死、149人輕重傷。在南韓留學的中國學生稚荷，當天在TikTok上傳了踩踏現場的影片，還原了一對打扮成吸血鬼的情侶，幸運從人群中逃出來後的景象。

從現場畫面可見，劫後餘生的男子當時滿臉通紅地趴在桌上大口喘氣，身上的白襯衫早已被汗水浸透，緊緊貼在手臂。至於坐在他身旁的女子，雖然正臉色慘白地打電話向親友報平安，但她漂亮的捲髮已被汗水打濕，濕漉漉地貼著頭皮與臉頰。

然而，幸運被救出的人並沒有這麼多。據BBC報導，同樣也是梨泰院倖存者的艾哈邁德（Nuhyil Ahammed）描述，他在現場目睹了許多受困者慢慢失去呼吸，「人們在窒息、尖叫，但現場人真的太多了。我看著這一切發生，他們不知道該怎麼自救，而我們什麼也做不了」。

艾哈邁德也提到，有一名年輕男子見到自己的朋友當場死亡，「但他不肯放棄為對方實施心肺復甦（CPR），即使過了30分鐘後，有人試圖阻止他，他也不肯停下」。自由記者拉希德（Raphael Rashid）則告訴BBC，踩踏事件期間「沒有人真的明白現場發生了什麼事」，只能聽從警方指示，迅速離開現場。

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