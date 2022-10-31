苗栗殯葬倉庫遭丟汽油彈縱火　6天連燒2次「疑擋人財路」

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗頭份市濱江街一處殯葬倉庫10月25日清晨4點多遭人丟擲汽油彈縱火，燒毀建物、器材，損失約30萬元，被害人報案後警方已經鎖定特定對象，但嫌疑人尚未到案，今天清晨6點這處倉庫又再被同一人縱火，被害人相當驚惶，希望縱火惡人能儘速落網。

▲苗栗頭份一處殯葬倉庫25、31日遭到2次縱火，起因可能因為他人3萬元的債務，縱火嫌疑人至今尚未到案。（圖／記者蔡文淵翻攝)

10月25日清晨4點26分縱火嫌犯嫌犯騎機車到頭份濱江街一家殯儀倉庫前，連續丟出5個自製汽油彈，鐵皮建物立刻發出熊熊火光，嫌犯縱火之後立即離開，消防隊獲報趕抵滅火，火勢20分鐘就被撲滅，倉庫內當時沒住人，只有建物及殯葬設備燒毀，估計損失約30萬元。

倉庫遭縱火過程全被監視器拍下來，縱火嫌疑人是33歲的賴姓男子。被害人表示，彼此是認識超過15年的朋友，被縱火的原因很可能是擋人財路。

被害人陳先生表示，他有一位「朋友」的前妻欠嫌疑人的「大哥」3萬元，嫌疑人找被害人的「朋友」要債，被害人認為，欠錢的是朋友的前妻，不是他朋友，而嫌疑人也不是債權人，真正的債權人已經失聯多時，嫌疑人沒有理由找這朋友要3萬元。嫌疑人認為被害人擋他財路，而縱火洩恨！

被害人報案後警方已經鎖定縱火犯，但尚未到案，沒想到今天清晨6點又再次回來縱火，還企圖放火燒車，幸好沒有釀成嚴重傷害，被害人希望警方能加快腳步，儘快將縱火犯緝捕到案，還給它們安全的生活。



