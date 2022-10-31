趙天麟下「軍令狀」：前新苓3席全上　綠老將自曝民調保新人

記者賴文萱／高雄報導

昨（30）日為高雄市長陳其邁連任－前金新興苓雅後援會成立大會，在地立委趙天麟、高雄市第八選區市議員郭建盟、黃文益及市議員候選人湯詠瑜，皆出席力挺陳其邁上任後兩年拚四年的執行力，懇請鄉親力挺建設高雄有著卓越成績的陳其邁繼續連任。

▲高雄市長陳其邁連任－前金新興苓雅後援會成立大會，老將力保新人。（圖／記者賴文萱翻攝）

趙天麟立下「軍令狀」，強調提升議會問政品質「前金、新興、苓雅三席要全上」，拜託鄉親力保議會過半最關鍵一席「台美雙律師」湯詠瑜。

▲趙天麟下「軍令狀」：前新苓3席全上，郭建盟自曝民調保湯詠瑜。（圖／記者賴文萱翻攝）

第8選區資深問政優質市議員郭建盟於昨晚首度自曝民調名次，郭表示，目前與另一位現任議員黃文益民調排名屬於安全名單範圍內，對此非常感謝鄉親長久的疼惜。

郭也強調要讓陳其邁市長帶著大家繼續拚市政，議會要拼過半，前新苓一定要三席全上，更「大氣度」的拜託鄉親，湯詠瑜目前離安全名單僅有些微差距，懇請鄉親一定要保住湯詠瑜，也是前新苓關鍵第三席，與陳其邁一起再拚四年。

▼趙天麟下「軍令狀」：前新苓3席全上，郭建盟自曝民調保湯詠瑜。（圖／記者賴文萱翻攝）

正在自主健康管理的湯詠瑜哽咽表示，昨晚在辦公室看現場直播，在倒數的關鍵時刻，郭建盟呼籲大家力保湯詠瑜時，當下非常感動郭建盟的「大氣度」，對於郭建盟充滿感謝。

湯詠瑜說選戰倒數26天，她會繼續拚、加倍努力爭取鄉親認同，懇請鄉親力保「議會過半最關鍵一席」的她。她強調「湯詠瑜若過關，議會就過半」，懇請鄉親「還沒決定要投給誰的」，拜託給新人湯詠瑜機會，投給湯詠瑜，全力支持讓湯詠瑜有機會追隨郭建盟、黃文益兩位優秀前輩，為鄉親服務、為高雄打拼。