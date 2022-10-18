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嘉義民雄人口增消防隊覓地新建　公所無償捐贈新用地

▲▼ 民雄消防隊取得新用地 ，當地未來安全大躍進 。（圖／記者翁伊森攝）

▲民雄消防隊由於鄉公所捐贈取得新用地 ，公所出示地籍謄本 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣消防局18日上午舉行第二大隊民雄分隊新建工程用地取得記者會，為提升消防救災救護品質，民雄鄉長何嘉恒無償撥用西安段235-1地號土地供消防局興建廳舍，佔地1476平方公尺，預定112年開始興建，114年竣工。

民雄消防分隊原廳舍於79年興建，使用迄今已逾32年，期間歷經921地震等重大災害，目前雖仍勘用，隨著工業區的轉變開發，還有民雄無人機與航太產業園區的設立，讓人口數高達七萬多人，民眾對於救災救護需求也日益增加。

▲▼ 民雄消防隊取得新用地 ，當地未來安全大躍進 。（圖／記者翁伊森攝）

▲民雄消防隊取得新用地 ，縣府回贈消防禮品表達感謝。（圖／記者翁伊森攝）

為保障縣民生命財產安全，消防局籌募了24台十二導程機，其中配置1台在民雄分隊，更於今年成立「民雄專責救護隊」，在人員及車輛裝備、器材不斷的更新擴充下，目前有2輛消防車、1輛小型消防車、2輛救護車及2輛後勤車。

人員部分，救災救護人員為19人（含專救7人），義消34人、救護義消17人、防宣義消8人，人數增加以致廳舍空間已不敷使用，今天翁縣長從何鄉長手中接過土地權狀，象徵新的消防能量將注入民雄。

▲▼ 民雄消防隊取得新用地 ，當地未來安全大躍進 。（圖／記者翁伊森攝）

記者會包括翁章梁、鄉長何嘉恒、消防局長呂清海、縣議員林秀琴、林淑完、黃芳蘭、林于玲、陳文忠、陳福成等人見證；何嘉恒表示，今天以歡喜、感恩的心情出席，這片土地是民雄都市計畫內的農業用地，現在閒置都長雜草了，後因消防局想在民雄成立專責隊來詢問用地，便想到在民溪南路上的這塊地，此處鄰近市中心交通方便，是救災值勤的好所在。

翁章梁說，民雄消防分隊搬家不容易，除中央建設經費、地方配合款，最重要的就是用地，感謝民雄鄉公所無償提供土地，讓打火弟兄順利搬家，搬來這裡一方面能翻新廳舍讓救災品質更好，另一方面也讓市中心有更寬敞的空間，利於都市更新與設計。

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