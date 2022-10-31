成藍營新共主翻轉2024？　盧秀燕笑：有能者眾「不需要我頂天」

▲台中市長盧秀燕。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

選戰不到30天，台中市長盧秀燕不斷展現藍軍「最強母雞」聲量，連續幾週合體各縣市縣市候選人。一連串大動作，讓外界關注盧秀燕是否有志於2024年總統大選？盧秀燕接受《ETtoday新聞雲》專訪時笑說，「國民黨比我責任感強、能力強的人太多了，我不擔心我是需要出來頂著天的人」。她也提到，自己到處去輔選，只是希望可以把自己的光帶到輔選的地方，讓國民黨每位優秀的同志也被看到。



外界看好藍營九合一選舉有望大贏，盧秀燕認為，打贏一場選戰的變數不少，政黨的形象、選區的政治板塊、參選人的人格特質以及是否團結，都是左右勝選的關鍵。被問到國民黨這次有團結嗎？是否有信心國民黨這次將贏得選戰？盧秀燕說，「目前我認為是有的，但是我覺得要更謙卑」。

台灣經過兩次政黨輪替，盧秀燕認為，受到最大教訓的就是國民黨，讓國民黨慘敗、讓國民黨一無所有，國民黨在這過程中非常的辛苦、痛苦，但今天回過頭來看未必不是一件好事。

盧秀燕說，或許過去國民黨執政時間過於長久，你就會麻木、腐敗，當你被打趴在地上的時候，你重新站起來會更加困難，可是你會更謙卑，更懂得要反省跟努力，失敗後的站起來，跟初生之犢然後奮鬥的辛苦是不一樣的，因為在這裡面有更多的羞辱跟挫折。經過深刻的檢討反省，現在要站起來，重新拜託大家給我們機會。





「這次的國民黨選戰我看到一些奇蹟」，盧秀燕認為，國民黨有在改變，同時她也發現，台灣人民已經思考到，如果當一個政黨已經一無所有，但另外一個政黨一黨獨大、為所欲為的時候，「甚至走回以前比國民黨更嚴重的時候」，對台灣的民主政治跟國家的發展不是好事。她很期待今年的開票結果，是台灣人民發揮力量的時候。

盧秀燕指出，可能國民黨的境遇太過低落，大家對國民黨也有一定的期待，不只是期待國民黨，也是期待台灣有良好的政黨政治。「我們國民黨優秀的人才太多太多太多了，只是他們沒有適當的被看見，有些人的機會跟機遇沒有這麼好而已」。



對於外界給盧秀燕「藍營共主」、「領頭羊」的稱號。盧秀燕謙虛表示「真的謝謝大家的抬愛」，但她的初心很簡單，就是想要回饋，想要幫助別人而已，她到處去輔選，希望把自己的光帶到那些地方去，讓國民黨每位優秀的同志也被看到。



至於未來會不會有機會更往更高職務「全力以赴」？盧秀燕表示，她的政治路永遠不是她安排好的，原先以為新聞是她一輩子的愛，但就在她在電視台工作11年後，因為一位國民黨省議員臨時退選，她才挺身而出，踏進了政壇之路。





盧秀燕回顧，選上省議員兩年後，因為凍省，她轉戰立委，但沒過多久，就遇到國民黨第一次敗選，好不容易在馬英九時期變回執政黨，但蔡英文上任後又變為在野。「我的在野時間長過執政時間，大家就知道我的政治生涯是如何了」。



而「選市長」一開始也不在盧秀燕的規劃當中，盧提到，國民黨經歷第2次敗選後，情勢非常惡劣，因此她認為，這時候不挺身而出，什麼時候要出來呢？加上民調也不錯，因此當時就毅然決然的出戰選市長了，而「挺身而出」也定調為競選主軸。

外界認為她大動作全台輔選，是因為有志於2024年大選，所以未來有無可能「責任來了就扛」呢？盧秀燕笑說，國民黨比她責任感更強，能力更強的人太多了，且很多政治人物身上都有很多優點跟特質，都是她要學習的，自己盡力輔選，只是盡她的能力，回饋曾經幫助過的人。是否要為國民黨「挺身而出」出戰2024？盧笑，「我不擔心我是需要出來頂著天的人」。