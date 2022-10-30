國民黨高雄市黨部慶建黨128周年　數百位黨員高喊市長投給3、高雄有靠山

▲數百位黨員齊聚歡慶，一同在現場揮舞中華民國國旗及黨旗，並高喊「市長投給3、高雄有靠山，票投柯志恩、美夢會成真」。（圖／柯志恩競選辦公室提供，下同）



政治中心／綜合報導

中國國民黨高雄市黨部今日上午於高雄蓮潭會館舉辦建黨128周年黨慶，中國國民黨秘書長黃健庭、中國國民黨高雄市長候選人柯志恩、立委吳怡玎、中常委侯彩鳳、前立委黃昭順及黨籍議員候選人一同與高雄的黨員同慶國民黨生日，並見證青年黨員入黨宣誓與表揚資深黨員及績優幹部，現場數百位黨員齊聚歡慶，一同在現場揮舞中華民國國旗及黨旗，並高喊「市長投給3、高雄有靠山，票投柯志恩、美夢會成真」。

高雄市黨部主委許福明致詞時首先向在場的黨員同志致上深深的感謝，對國民黨不離不棄，許主委致詞時表示執政黨一黨獨大、許多政策悖離民意造成兩岸關係緊張、民生凋蔽、貧富差距增加，執政黨的無能、距離人民很遙遠，許主委說今天站在這裡感到很沈重也痛批今天的執政黨掌握所有行政資源，根本不是一個標榜自由民主的政黨，現在有一群很可憐的人在台北遊行，民進黨抄家，對救國團也毫不留情，這樣的作為給所有愛好自由民主的國人同胞無都法接受。

許主委表示在這一次選舉大環境對國民黨很困難，我們高雄提名33位議員候選人，有28位現任議員爭取連任，有兩位特殊原因以無黨身份參選還有提名的新人，我們要讓每一席都當選，議會拚過半，許主委指出這一次市長提名到6/29通過，柯志恩6/30就到高雄報到，短短的3個月跑了高雄市38個行政區，9/1柯志恩成立大家族見面會全場爆滿卻沒有媒體曝光，9/30大型造勢也是氣勢轟動，也沒有媒體願意報導，需要靠大家一起為我們廣傳。

許主委說這個月柯志恩連辦11場廟口開講，透過許多市民及網友的力量協助在分享、擴散，台灣從北到南這股氣勢很快就會集結在一起，呼籲我們黨員同志要有信心，只要提名的議員及里長聯合作戰，幫忙柯志恩拉票催票，差距就會拉近，最重要的是1126，許主委鼓勵黨員同志不要漠視這次的選舉，雖然是地方選舉但影響的是政黨在地方的政治版圖及2024國民黨能不能勝選的關鍵，呼籲所有的同志用選票教訓蠻恨霸道的執政黨，讓民進黨真正反省、讓國民黨開啟2024重返執政的開端。

黃健庭秘書長致詞表示非常感動在場有這麼多資深黨員先進到場為國民黨慶祝128歲的生日，黃秘書長與在場黨員回顧國民黨過去的歷史，黃秘書長指出國民黨自1894年成立至今，國民黨推翻滿清建立民國，歷經北閥統一、對日抗戰最後光復台灣，在慶祝中國國民黨黨慶的同時也代表中國國民黨跟中華民國密不可分，黃秘書長指出沒有國民黨努力就沒有中華民國生存發展跟自由民主的台灣，慶祝黨慶也要回顧國民黨為國家做出的貢獻，最愛中華民國的就是中國國民黨。

黃秘書長表示民進黨執政以來，把國民黨為台灣建設的根基，創造的民主、均富及自由的環境，快速的腐蝕、消耗，民進黨執政動用國家機器，所有獨立機關無法獨立，黑手伸入媒體跟司法系統，黃秘書長指出，四年前選舉時還有中天電視，如今中天被下架，民進黨掌控所有媒體，為什麼今天柯志恩選的這麼辛苦，就是因為媒體都看不到她的報導，這就是我們所面臨的處境。

黃秘書長痛批民進黨治國沒有本事，選舉一到奧步盡出，抹黑、抹紅、抹黃，民進黨執政貧富差距加大、房價物價高漲、青年低薪，防疫作為一無是處、護航高端疫苗，千方百計阻擋民間購買國際疫苗，就是為了保護市場給高端，黃秘書長指出高端疫苗第二期試驗沒解盲就買了 500萬劑、花了36億人民納稅錢，下個月預計將有3分之1的高端疫苗即將報廢，高端疫苗打完快一年保護效益評估報告還交不出來、甚至政府付的費用跟高端收到的疑似有6億價差，當初捐出手臂的國人，要出國出不去，這樣荒腔走板的政府繼續放任下去，不知道要把台灣帶向何處？兩岸關係緊張是要把台海帶入戰爭之中？

黃秘書長感謝柯志恩願意到高雄參選，黃秘書長說柯志恩帶給高雄的盼望與感動讓他感同深刻，黃健庭說每一次來高雄都有市民告訴他聽過柯志恩的演講跟接觸過柯志恩，就會感受到柯志恩想為高雄努力打拚的心，黃秘書長說雖然柯志恩時間不是很多，特別要呼籲在場的黨員同志一起為柯志恩拉票、全力衝刺，讓柯志恩高票當選、國民黨提名的議員全壘打。

黃秘書長最後表示雖然國民黨當前的處境艱困，但128年前國民黨誕生也在國家風雨飄渺之際，今天國家也在最艱困的時候也是中華民國需要國民黨的時候，我們一起奮起從每一次選舉、為了我們下一代的子孫，一起重新贏回執政權、讓中華民國永續發展。

中國國民黨高雄市長候選人柯志恩表示，國民黨創黨超過百年，確實有其存在的價值，但也有許多需要檢討的地方。柯志恩強調，可以讓民進黨那麼囂張，國民黨也有責任。面對對手的百萬大軍，柯志恩誓言用站在街頭、與基層站在一起，用溫度感動選民。

柯志恩認為，國民黨必須要找回128年前年輕人起家、創黨的精神，讓國民黨可以再起，再創台灣新局。國民黨在南部退無可退，但從這次選舉開始，就是國民黨反攻、蛻變的時刻，柯志恩強調大家不必在「含淚投票」，而是歡欣鼓舞，拾回對藍營的熱情與信心，共同終結民進黨的傲慢。

黨慶現場氣氛溫馨熱絡，最後黃秘書長、柯志恩市長候選人、市黨部主委許福明及高雄市全體黨籍議員、黨員一起切下蛋糕並唱生日快樂歌，慶祝國民黨128週年黨慶生日快樂。

