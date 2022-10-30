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陳時中：外送平台抽成高轉嫁消費者　政府該協調「計價改善」

▲▼陳時中今天下午出席台北市長候選人勞動政見發表會。（圖／記者呂晏慈翻攝）

▲陳時中今天下午出席台北市長候選人勞動政見發表會。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨台北市長候選人陳時中30日表示，外送平台在疫情期間對社會幫助很大，但現在外送平台、外送員與商家的型態有點失衡，抽成高，最後價格又是轉嫁到消費者身上，對於消費者的保護、個別外送員及商家都不公平，因此，政府應該出來居中協調，讓價格、合約透明化，讓外送制度更長久健全。

陳時中今天下午出席台北市產業總工會舉辦的「台北市長候選人勞動政見發表會」，會中正面回應工會所提出的7項訴求，更主動加入4項承諾，包含：深耕青年勞教、增加職場托育、增加勞動檢查、強化雇主勞教、強化權益基金、強化工會組織、市府勞權提升、外送平台計價改善、友善高齡就業、協助青年就業、提升職災勞工就業及生活支持等共11項承諾，另外還有環保局提出的6項訴求。

其中，陳時中談及，他主張要增加勞動檢查，其一是針對有人來檢舉，其二是市府本身要做的勞檢，首先要做資料蒐集與精密分析，要做智慧型的勞檢，不要流於形式，另也要參考公衛意見、非政府組織、非營利組織三方的意見，共同擬定在勞檢時的策略方向與對象，不要流於形式，也不要過於嚴苛，讓大家浪費時間做文書工作，無法真正對勞權有所幫助，「我們主張，每次在勞檢的時候，都要有專家陪同，才能夠看清事實的真相」。

另對於工會組織議題，陳時中表示，鼓勵企業成立工會是中央政府的既定方向，現在台北市也有做了很多協助，但未來若他入主市府，會更加強這方面，現在的獎助與獎勵經費只有勞動部，未來市府也會協助，讓企業主更願意成立工會，希望透過這樣的方式，讓工會、企業主、政府成為一個善的循環，大家充分合作，把勞權兼顧好。

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