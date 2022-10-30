黨內又互打？陳亭妃辦「挺偉哲挺18」造勢　競總卻說不知道

▲陳亭妃發文自稱有邀約黃偉哲參加造勢活動，但市長競選總部表示不知道。（資料照／記者林悅翻攝）

記者呂晏慈／台北報導

台南市長選舉倒數27天就要投票，尋求連任的市長黃偉哲持續競選行程，力拚得票率超過50%外，還要讓民進黨籍的34名議員候選人「全壘打」。不過，曾在2017年與黃偉哲進行黨內初選的立委陳亭妃30日晚間透過臉書發文說，原本計劃在新營區舉辦「挺偉哲、挺18！」造勢活動，市長競選總部卻發新聞稿稱不知道該活動，只好透過臉書公開邀請，感慨「比8點檔還精彩絕倫呢」。

陳亭妃今天透過臉書公布一部4秒影片，畫面中她燦笑對著鏡頭說「萬聖節快樂」，並搭配文字內容指，「嚇到吃手手！明明今天大家是提早慶祝萬聖節，又不是愚人節，好奇怪哦！原來現在在台南辦『挺偉哲、挺18！』的造勢活動，不能只是向黃偉哲市長說明告知，是要跟市長競選總部報告才算數。」

陳亭妃表示，所以左思右想，她怕她如果找不對人，又會被打回馬槍，乾脆在自己的臉書公開跟大家報告與邀請：11月12日下午3點「挺偉哲、挺18！」的造勢活動，地點就在新營轉運站，這場活動肯定黃偉哲和市長競選總部都知道，現在總部先發新聞稿說不知道這個活動，然後下一步有可能就是把黃偉哲調去外縣市助講，再來可能就是用各種方式取消活動地點申請，這場活動的結局會是什麼呢？她諷刺說，「我們繼續看下去⋯⋯沒想到比8點檔還精彩絕倫呢！」