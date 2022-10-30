撿屍泥醉女後路上巧遇再猥褻　離譜淫男乾脆坐門口等她回家

▲台北一藍姓男子在路邊撿屍酒醉女子後，還一再找機會猥褻她，被法官判要關4年4月。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／台北報導

台北一37歲藍姓男子凌晨經過台北小巨蛋捷運附近，在某飯店門口看到酒醉的女子小薇(化名)，竟起色心，佯裝好心扶她走回家，再強行扶進住處性侵得逞，過1個月後2人在便利超商巧遇，藍男又將小薇追到小巷中猥褻，藍男見2次犯案都沒事，過2天乾脆坐在小薇家門口等她回家，再度猥褻得逞，這次小薇終於忍無可忍，報警處理。台北地院審理，認為藍男犯行屬實，依犯乘機性交罪和強制猥褻2罪，合併處4年4月徒刑，全案還可上訴。

判決指出，綽號「魯夫」的藍男去年12月19日凌晨在台北小巨蛋捷運附近，看到女子小薇獨自坐在某飯店門口，因喝醉正在嘔吐，呈現意識不清的狀態，遂起歹意假裝好心送她回家，趁她酒醉不能反抗，在住處性侵她得逞，臨走前還強加她臉書好友。

今年1月17日凌晨1時許，藍男恰巧在松山區便利商店遇到小薇，又大膽的跟在她身邊，小薇在慌亂中走進巷內舊衣回收箱旁躲避，一抬頭竟看到藍男又站在眼前，被藍男強壓在舊衣回收箱上強吻、猥褻得逞。

藍男食髓知味，索性在同月19日凌晨1時許，直接坐在小薇租屋處樓下的座椅等她回家，小薇一見到藍男在門口堵她，馬上轉往他處，藍男隨後追趕上，強行抱住她並亂摸一通，同時用身體磨蹭她，直到發現小薇拿出手機求救才離開現場，小薇隨後報警處理。

全案審理時，藍男雖辯稱和小薇是兩情相願，但法官認為，藍男為37歲成年人，和小薇素不相識，為了逞慾居然趁她酒醉無力抵抗時性侵，之後還無視她拒絕，一再以腕力猥褻得逞，且犯後毫無愧色，審酌他從事服務業、還要扶養母親等情狀，依犯乘機性交罪、強制猥褻2罪，合併處4年4月徒刑，全案還可上訴。