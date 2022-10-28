勒脖性侵女直播主！弄傷她手瞎扯白血病　狂粉下場出爐

▲狂粉追求女直播主失敗，竟勒脖性侵得逞。（示意圖，非本案當事人／取自免費圖庫pexels）

記者黃資真／台中報導

台中一名林姓男子追求女直播主，遭拒絕後接連傳訊恐嚇「只要我想要，妳讓我爽，一切沒事」、「我真的不爽了，不要後悔」等，脅迫女子見面後，勒脖壓床硬上得逞，審理時竟扯女子手上的瘀青是白血病所致，一、二審皆依強制性交罪判決4年6月，可上訴。

判決指出，林男於2019年間在直播平台上認識長相貌美的直播主，單戀一段時間後追求被拒，林男惱羞成怒，於2020年5月22日用IG接續傳送恐嚇訊息「只要我想要，妳讓我爽，一切沒事」、「妳就是讓我不爽」、「取消追蹤了啊，那妳死定了」、「我真的不爽了，不要後悔，妳也不用想直播了，妳自己搞砸的，不要怪我無情」等脅迫見面。

女子心生畏懼，不得已只好前往赴會，見面後女子試圖勸退林男，但林男完全聽不進去，用手臂勾住女子脖子壓制於床上，強行脫去衣褲後，性侵得逞，導致女子雙手有多處瘀青。

一審審理時，林男辯稱2人是合意性交，手臂上會出現多處瘀傷是她患有白血病造成的；不過女子證稱，根本沒與林男交往過，也沒有發生過關係，自己一直有固定的交往對象，但林男一直單戀她，法官認定林男有罪，判處4年6月。

林不服上訴，二審開庭時卻未到場，法官因此認定事證已臻明確，直批林基於自身情慾，預謀強暴性侵女子，對其身心造成創傷，犯罪後又無依據的否認，以含糊未明、真偽不知之證物，混淆心證，又未曾積極尋求諒解，態度不佳，維持原判，全案仍可上訴。