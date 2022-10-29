看上小吃店闆娘…酒客關下鐵門硬上！　她嚇到無法開店索賠274萬

▲小吃店老闆娘遭客人酒後騷擾，甚至被強關在店內硬上得逞，她嚇到不敢營業，怒對客人求償274萬的損害賠償。（圖／取自免費圖庫123RF）



記者蔡怡萍／嘉義報導

一名在嘉義經營小吃店的老闆娘，在店內遭喝醉酒的酒客劉男騷擾，她受不了想報警處理，劉男卻惱羞將小吃店鐵門關下，勒住老闆娘脖子狂吻，老闆娘敲打木板隔間希望引起隔壁公司人員注意，仍被性侵得逞。事後老闆娘因為憂鬱、身心受創無法開店，提告劉男要求274萬餘元的損害賠償，法院審後判賠49萬1538元，仍可上訴。

判決指出，2018年時，劉男前往嘉義某小吃店飲酒，幾分醉意後，開始騷擾小吃店老闆娘，且待了很久不願離開，老闆娘不堪其擾、想趕劉男走，並欲拿起手機報警，沒想到劉男竟先一步將小吃店電動鐵門拉下，將老闆娘關在店內，還把她手機搶走，勒住她脖子一陣亂親，老闆娘大喊救命、拍打木板隔間向隔壁公司求救，仍遭性侵得逞。

老闆娘受辱後，出現身心傷害、需至精神科就醫，也嚇到不敢再開店，她計算醫藥費、增加生活支出、工作損失、精神撫慰金等，提告要劉男賠償274萬餘元。

劉男遭最高法院依強制性交判刑定讞，民事部分法官認為，老闆娘事後因焦慮等身心狀況停業，造成部分的營業損失，並准許一部份已額外增加的生活支出，但勞動能力減損、未來所增的支出不能證明有相關，加上精神撫慰金，判劉男需賠償49萬1538元，全案仍可上訴。