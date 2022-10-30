淫夫廁所強堵高雄妹！摀嘴性侵辯「她自己趴洗手台」　下場慘了

▲高雄一人夫和一群朋友外出唱歌喝酒，竟趁著酒意，在舞廳包廂廁所強壓女性友人性侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄一已婚陳姓男子和朋友唱KTV喝酒後，又到舞廳續攤，見同行的女友人小晴(化名)去上包廂廁所，竟趁著酒意，在她開門瞬間鑽入廁所並將門反鎖，將小晴強壓在洗手台上性侵得逞，經小晴事後報警，一審依強制性交罪，處4年6月徒刑，二審審酌陳男已用40萬元和小晴和解，改判3年6月徒刑，全案還可上訴。

判決指出，陳男於前年2月和多名友人到KTV喝酒唱歌，認識朋友帶來的女子小晴，歡唱後一行人又到舞廳續攤，玩到半夜2點時，陳男見小晴上完包廂廁所，打開廁門正要走出來，竟趁機鑽進廁所並將門反鎖，強行對小晴摸胸，此時正好另一名男性友人在廁所外敲門，陳男竟不罷手，反而摀住小晴的嘴避免她求救，再強壓她在洗手台上性侵得逞。隔日小晴到醫院驗傷，並報警處理。

全案審理時，陳男辯稱是小晴主動獻身，自己趴在洗手台上，他因為喝酒所以無法勃起，並沒有成功發生關係。

不過法官查看2人通訊紀錄，發現案發隔日中午時，小晴多次傳訊質問陳男為何性侵她，陳男表示「那天有喝酒，對妳這樣對不起」，小晴要求陳男當著他老婆和其他人面前向她道歉，承認「在廁所堵我門強行鎖門，並強脫我衣服跟內衣褲強暴我」，陳男也並未否認指控，只是不斷道歉，要她「大事化小」、「大家好來好去，不要搞成這樣可以嗎」，還以「我老婆如果真的知道，這算妨礙家庭餒」恫嚇，要小晴閉嘴不要提告。

法官認為陳男犯行屬實，卻企圖將性侵扭曲成通姦，犯後態度惡劣，一審依強制性交罪，處4年6月徒刑，陳男認為判太重，上訴到高雄高分院，二審因陳男和小晴以40萬達成和解，改判3年6月徒刑，全案還可上訴。。