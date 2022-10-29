健身網美赴柬埔寨遭輪流性侵　返台宣布轉戰AV…吸毒黑歷史起底

▲網美皮皮被救出柬埔寨後曾到立院現身說法。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳雕文／新北報導

IG健身網美「皮皮」曾被騙到柬埔寨甚至遭遇性侵，後來在民代幫助下出面陳述經過；近期她變成AV女優，飽受網友批評。皮皮表示，她很喜歡自己的身體，投入AV業是喜歡藝術，希望網友尊重。但風波還沒平息，其過往黑歷史又被挖出，她曾在4年前因為吸食大麻吃上官司。

▲逃出柬埔寨的網美皮皮下海拍AV。（圖／翻攝自皮皮IG）

原本皮皮透過民代描述自己一到柬埔寨就被轉賣4次，並遭輪流性侵多次時，許多網友紛紛撻伐詐騙組織，「應該通通拉去槍斃！」怎料皮皮返台後，日前又以藝名「妍兒」轉戰AV界，並在25日拍完第三部作品。不少網友到她的IG底下留言「從柬埔寨救一個想被保養的，回台灣跑去拍AV」、「果然之前就覺得你跟Sammy上節目說的話不是真的，現在真相大白了」等。



▲網友發現皮皮下海拍起大尺度影片。（圖／翻攝Dcard）

皮皮解釋，會投入AV界除了收入多，也想展現自己的身材。她還說，自己是自願去拍攝，跟柬埔寨性侵完全不相關，請大家尊重每一個人工作的選擇。

●吸毒被逮

除了轉戰AV引發的爭議，皮皮因吸毒被抓的案件也被翻出，在2018年10月間，躲在新北市新莊的租屋處吸大麻被檢舉，警方立即到場逮人，並查獲3包大麻（淨重共計2.1859公克）後來檢察官考量他犯後態度良好，且並無毒品前科，因此將她緩起訴處分，而緩起訴期間為1 年6月，也已於2020年9月7日期滿。