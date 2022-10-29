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出獄才1年！檢查是否偷竊...淫狼拐少女性侵　「挖到妳舒服為止」

▲▼少女、女學生、網路交友。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲台中一名男子曾因性侵少女被判刑13年，不料他出獄1年多後，又再度犯案。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者翁子皓／台中報導

台中徐男曾因性侵少女被判刑13年，不料他出獄1年多後，搭訕國中少女小花（化名），以檢查有無偷東西為由，拐騙對方並性侵得逞。一審法官依加重強制性交罪，判徐男4年10月，二審法官認為他嚴重危害婦幼人身安全，加重改判5年4月。

台中徐男曾因性侵少女，被重判有期徒刑13年，他在2020年10月出獄，2021年12月5日下午，搭訕單獨徒步前往公車站的國中女學生小花，騙說「主任看到她破壞、偷竊物品」，誘拐小花到台中某醫院舊址。

徐男之後以檢查小花有無竊取物品為由，查看小花書包，還拉開小花的上衣、褲頭，甚至以小花可能將贓物藏在衣服、下體及為由，令她脫光衣物、彎腰，用手指對其強制性交得逞，徐男在過程中還說「舒服了嗎」，「要挖到不會痛，覺得舒服了之後，手指才能拿出來」。

小花表示，自己等紅綠燈時被徐男叫住，之後被對方騙到醫院檢查，她當時以為徐男真的是醫院人員，為自證清白就任憑對方檢查。一審法官依成年人故意對少年犯強制性交罪，判處徐男4年10月，檢方、徐男均不服上訴。

二審法官認定，徐男出獄僅1年多，就再度拐騙少女性侵，有加重刑罰的必要，法官還說，徐男犯案手法惡劣，嚴重危害婦幼人身安全、社會治安，因此加重改判有期徒刑5年4個月，可上訴。

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