蔡英文臉書分享在韓台人求助專線　哀悼梨泰院悲劇：願逝者安息

記者皮心瑀／台北報導

南韓首爾梨泰院一年一度的萬聖節活動卻爆出嚴重踩踏事件，已知造成151人死亡，引起國際關注。總統蔡英文稍早於臉書發文，除了希望傷者能夠早日康復，也祈願逝者安息，也喊話若有在韓國的台灣民眾，有緊急求助的需要，可以撥打駐韓國代表處緊急聯絡電話+82-10-9080-2761。

▲梨泰院踩踏慘案。（圖／路透）

南韓解封後的第一個萬聖節慶祝活動卻爆出憾事，梨泰院29日晚間湧入約10萬人，卻爆發踩踏意外。蔡英文表示，對於這起不幸事件深感悲痛，她要代表我國政府及人民，對不幸身亡者及家屬，表達最深切的哀悼與慰問，也已經委請外交部，代表台灣向駐台北韓國代表部代表鄭炳元，致上慰問與哀悼之意。

蔡英文說，根據目前初步了解，事件中沒有台灣籍遊客、留學生或僑民，但已請駐韓國代表處及相關單位密切掌握後續情況，若有在韓國的台灣民眾需要求助，可以撥打駐韓國代表處緊急聯絡電話+82-10-9080-2761。

面對悲劇，南韓總統尹錫悅當地時間30日上午9時45分發表全國緊急談話，針對29日晚間發生的梨泰院大規模踩踏死傷事件進行回應。他表示，接下來將會動員緊急醫療體系，全力支援傷者復原，同時也將盡快調查詳細事發原因，以防止類似事件再度發生。