梨泰院死亡小巷！受困者「雙腳卡死」拔不出　他眼睜睜看人被擠死

▲梨泰院推擠事件已釀151死。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

南韓梨泰院29日爆發大規模推擠事件，累計至少153死103傷。目擊者朴振基回憶，他試圖解救一名受困的外籍人士，但一出力拉、對方就露出非常痛苦的神情，「我試圖幫人們脫困，但他們都說腿被壓住了」，根本拉不出來，只能眼睜睜看著來不及獲救的人不斷流血，逐漸失去知覺。

朴振基回憶，隨著堆疊人數越多，重量也越來越重，「消防員真的很想把所有人都救出來，但沒人能做到。」他悲痛表示，真的不知道為什麼會這樣。另一名目擊者孔福賢也說，人們突然像是骨牌一樣接連倒下，雖然他和朋友距離10公尺遠，仍感覺生命受到威脅。

▲事發地點位於一條人潮眾多的下坡巷弄。（圖／達志影像／美聯社）



踩踏事故發生在一條下坡巷弄，寬度約4公尺，僅能容納5、6名成人，但由於連接地鐵梨泰院站出口、夜店林立的漢彌爾飯店後街，因此人潮洶湧。糟糕的是，這條巷子其中一側是漢彌爾頓飯店外牆，因此發生意外，根本無處遁逃。

目擊者及倖存者回憶，慘案發生前，大家一度自發靠右走，但不知何時湧入太多人流，他們全被捲入人群推著走，根本無法動彈。值得注意的是，大部分人受訪時，都未提及事故發生時間或時機，只表示「一瞬間」就陷入混亂。