多人窒息亡！南韓醫生衝梨泰院搶命　曝優先救這類人

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多人窒息亡！南韓醫生衝梨泰院搶命　優先救「甦醒機率高」對象

南韓首爾梨泰院萬聖節死傷。（圖／路透）

▲梨泰院29日發生推擠踩踏事件。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

南韓首爾梨泰院29日嚴重推擠踩踏事故釀成151死、103傷。當時人就在現場進行搶救的醫師透露，開始救人時，已經有許多人窒息而死，依據重大傷亡事故現場急救原則，應優先搶救甦醒機率高的人。

韓聯社報導，趕赴事故現場救治的專家把大多數遇難者的死因，歸結為窒息造成的創傷性心臟驟停。首爾大學醫學院急診醫學科教授宋慶準表示，當救護人員趕到現場時，大多數傷者已經停止心跳，被壓在人堆下胸廓受壓，肺部無法膨脹，呼吸衰竭而死。

▲▼梨泰院萬聖節踩踏事故。（圖／路透社）

事發後，首爾大學附屬醫院急診醫學科教授洪基正到現場救死扶傷，他說，因為發生大規模人群踩踏事故，開始救人的時候已有許多人窒息而死，心肺復甦術無效。在重大傷亡事故現場的急救原則為，優先搶救甦醒機率高的人，但很多人因窒息時間過長，長時間缺氧導致腦損傷，給搶救工作帶來困難。

▲▼ 南韓首爾梨泰院29日晚間萬聖節活動爆發推擠。（圖／路透）

宋慶準表示，這次的事故與2005年10月慶尚北道尚州市市民體育場踩踏事故類似，都是人潮擁擠無路逃生造成傷亡人數大增。

2005年10月3日，MBC電視台在慶尚北道尚州市民體育場公開錄製《歌謠演唱會》節目，因觀眾僅從一個入口入場，導致11人死亡，145人受傷。時任尚州市長金瑾洙以業務過失致死罪名被最高法院判處有期徒刑1年6個月，緩刑2年。

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