買禮物送小孩竟整包不見！粗心爸一個動作　被清潔隊員當垃圾收

▲林男騎車遇雨換穿雨衣、不甚將保冷袋掉落遭清潔隊員當垃圾收走。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

北市萬華區西園路有民眾發生一起平板電腦，小孩抱枕意外失竊的事件；31歲林男日前騎車行經該路段洗衣店，準備離開時卻發現放在機車腳踏墊上的保冷袋不翼而飛，裡面的抱枕是買來要送給小孩的禮物，當下心急報警。

林男向警方表示：當日下午自家裡出發，後至西園路自助式洗衣店烘衣服，轄區西園所警員洪睿綸調閱路口監視器、店家監視器，發現林男到達洗衣店前，機車上並無載運保冷袋。

由於監視器畫面與報案人說法不符，警方擴大調閱林男去程畫面比對，這才發現林男出門時，將保冷袋放置於機車踏墊上，但因騎車外出過程遭遇下雨，返家拿取雨衣，此時保冷袋掉落在機車旁邊路面上，後來遭台北市清潔隊員吳女（21歲）拾起該保冷袋後，誤判是廢棄物即丟入垃圾車內，警方調查無遭竊之情事。

警方通知清潔隊員至所說明，隊員吳女表示誤認該保冷袋係垃圾，未打開詳查便投入垃圾車內。林男雖然未找回失物，但因女清潔隊員無竊盜犯意，林男也向警方積極調查致謝。

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