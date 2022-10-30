金門大橋通車了！他騎自行車搶第一　超車「50台郵車30台重機」

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

國內第一座大規模跨海大橋「金門大橋」推動超過20年，工程經歷12年完工，也已完成通車前勘驗，並於10月30日下午3點正式通車。在民眾的掌聲中，由警車開道，50台郵車和30台重機也隨後上橋，不過因為今天金門颳起8級強風，車輛都限速在30公里，第一個過橋的反而是騎自行車的民眾何先生，他笑容燦爛的表示，為了大橋通車，12點只隨便吃頓飯，就從山外騎車趕過來，在3點通橋時搶第一個騎過來，很順風，「感覺非常爽」！

▲金門大橋今通車，由警車帶頭開道，50台郵車、30台重機也隨後上橋。（圖／記者林名揚翻攝）

▲何姓民眾騎自行車搶第一過橋。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

金門大橋是國內第一座最具挑戰性的海上特殊公路橋梁工程，受限金門地區離島地理區位、花崗岩堅硬地質、天候、風浪、海象條件等不確定因素，形成採購招標過程種種困難，最後主體工程CJ02-2C標於105年由東丕營造公司得標。

在金門大橋施工團隊持續不斷努力下克服種種困難積極推動，於今年7月22日完成全橋合龍，並於今30日開放通車，在行政院沈副院長、交通部王部長、縣長楊鎮浯、陳玉珍立法委員及中央地方各界來賓鄉親共同見證下舉行通車典禮，並於下午3點正式開放通車，劃下新的歷史性里程碑。