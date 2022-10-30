快訊／國民黨「北北基桃」合體　侯友宜哽咽：用團結精神守護中華民國

▲蔣萬安今日舉辦「台北隊集合」市民基地啟用大會，同時也是國民黨「北北基桃」首次合體。（圖／記者姜國輝攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨台北市長候選人蔣萬安今（30）日舉行「台北隊集合」市民基地啟用大會，同時也是國民黨「北北基桃」市長候選人首次合體。新北市長侯友宜哽咽指出，期待四位都當選，未來一起用團結的精神守護大台北，團結一致一起愛著中華民國、守護台灣這片土地，未來要繼續催票、拉票、投票，「少了你這一票，就少了我們當選的機會」。

蔣萬安指出，台北必須脫胎換骨，每天他都在想如何改變台北，看看我們的家鄉，台北市不僅是六都的台北市，也是華人的燈塔，更是中華民國首都，期待未來跟首爾、東京並駕齊驅。期待自己可以把最好的政見送給最好的台北市民，希望支持者把今天的熱情，帶回到家庭，一起把這份熱情照亮台北的未來，一起用手中選票找回光榮感、驕傲感。

基隆市長候選人謝國樑提到，基隆跟台北都是同一個生活圈，很多基隆人來台北上班，拜託大家若身邊有住在基隆的朋友，幫謝國樑拉票。他也提到，內湖科學園區現在過度擁擠，他未來將在五堵開發基隆科學園區，沿著南港汐科產業發展基地，未來跟台北一起合作，共同發展更好的就業環境。

桃園市長候選人張善政指出，這次選舉看到民進黨無恥毫無下限，1126一定要挺善良，1126有善良，就能撐起北台灣的無限，這四個區域加起來就是台灣發展的未來，1000萬的人口，未來同心協力，一起打造國際一流的大城市，雖然北北基桃分屬樑四個行政區，但他們四個人的心沒有界限，一定要將北台灣在國際上面嶄露頭角。

侯友宜則提到，風雨當中看到大家一直沒有離開，他非常感恩，相信蔣萬安一定高票當選。今天看到謝國樑、張善政兩位好朋友站在一起，心情非常激動，期待自己能順利連任，其他三位也能順利當選，一起建造一個共好的大台北。

侯友宜更哽咽提到，他昨天晚上看到梨泰院新聞，他非常難過，回想到這幾年，他在第一線打仗，不管是四人一小隊、十人一隊，他都非常要求一定要有向心力，因此他當市長時，對於防災、防疫他都有很多的感觸，這樣的感觸，他期待未來大台北在互相溝通重大災難時，四人可以不用打電話，用非常快速的反應機制，透過視訊、line群組，互相支援，一起守護大台北安全。

侯友宜也說，他非常期待三位當選，用這樣的精神守護大台北，1126他要拚連任，大家一起團結一致，一起愛著中華民國、守護台灣這塊土，拜託大家給他們力挺，雖然在疫情嚴峻下，人與人比較疏離，但是大家還是要催票、拉票、投票，「少了你這一票，就少了我們當選的機會」。