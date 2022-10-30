遇梨泰院慘案「跌倒該怎麼辦」？護理師曝6招：拯救生命最好方法

▲梨泰院踩踏事件已釀151人死亡、82人受傷。（圖／路透）

記者朱祖儀／綜合報導

南韓首爾梨泰院發生踩踏事件，已造成151人死亡、82傷，震驚國際，不少人好奇碰到這種事情究竟該如何自救。一名護理師提醒，大家都應該要學會「BLS」，並提供6個求生方法，希望大家碰到擁擠事件時，要隨時做好準備，也說「最好的方法就是預防」。

梨泰院事件爆發後，在網路上掀起眾多討論。一名女網友在「Dcard」發文表示，看到梨泰院踩踏慘案，覺得非常害怕和痛心，尤其接近年底的時候，經常會有不同的活動，包括萬聖節、聖誕節、跨年等，希望大家要去參加活動之前，應該要先學會自救的方法，隨時提高警覺，才能夠避免傷害發生。

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▲梨泰院踩踏事件震驚國際。（圖／翻攝推特）

恩主公醫院專科護理師余宗翰就在臉書發文表示，碰到踩踏事件最好的方法就是「預防」，但如果真的在擁擠現場該怎麼辦？他提醒第一個就是不要跌倒，這時應該要保持低重心站姿，儘量擺出「戰鬥姿態」，將手放在胸前，保有一個空間，讓自己可以呼吸，若是真的重心不穩，也能夠有效用手去找支撐點維持重心。

余宗翰表示，第二個是往高處爬，「影片有些人會往高處爬上，這是個非常好的方法」，因為這樣可以有效率避開人群，等到人群散去後再離開；第三點是避免走漏斗型道路（匯集人流的道路），他指出當去參加大型活動時，「當然危險的地方還是有，比如往巷子走，或是手扶梯，樓梯等，行人速度驟減，或是易發生跌倒的場地，請大家務必小心」。

第四點「真的跌倒了怎麼辦？」余宗翰表示，這時應該把手掌放置頸椎處保護頸部，並盤坐在地，手肘以膝蓋微支撐，形成三角姿態，增加胸部呼吸空間。若是周遭的店家碰到這種情形，他希望店家可以開放空間，並用擴音設備引導人群疏散到店內，並告知其他不知情的民眾避免前往擁擠區域，「這就是拯救生命的最好方法」。

▲余宗翰提到要做好最差的情況因應。（圖／路透）

最後余宗翰提到「醫院系統」，做好最差的情況因應，當年歷經八仙塵爆事件，讓他至今仍留下深刻印象，先前東部的同仁也經歷鐵路出軌事件，「本來就飽和的醫療量能，真的靠的都是同事們自發性的回到崗位，搶救人命，在重大災難下，我們非常渺小但努力的搶救每一條生命」。