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大陸 大陸焦點 特派現場

遇上人踩人怎自救？醫警告2件事千萬不能做　跌倒雙臂護頭

▲▼ 南韓首爾梨泰院29日晚間萬聖節活動爆發推擠。（圖／路透）

▲南韓首爾梨泰院29日晚間萬聖節活動爆發踩踏慘劇。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

南韓梨泰院萬聖節踩踏事故已有151人死亡，香港醫護學會執委潘偉剛發表文章，提醒民眾如果遇到同類事件，有2件事千萬不能做，以及現場該如何自救。

據《香港01》報導，潘偉剛指出，踩踏會引起擠壓症候群（Crush Syndrome），人群互相過度擠壓導致肌肉壞死，並釋放出肌紅蛋白等；即使傷者被救出，依然可能因急性腎功能衰竭死亡，而大多死者因擠壓性窒息引致死亡，即胸腔被擠壓得沒有擴張空間，最後窒息至死，或者是胸膛肋骨骨骼被壓斷而直接外傷導致死亡。

如果遇上踩踏事件該如何自救？潘偉剛表示，若陷入人潮或已經被人流裹挾無法自控，「切記不要停下來，也不要硬擠」，一定要先站穩，盡最大可能保持站立姿勢，身體不要傾斜或失去重心，並注意腳下情況避免被絆倒，也不要彎腰撿物品，更不要俯臥和仰臥。

潘偉剛接著表示，可用雙手握拳架在胸前，像拳擊手的防守姿勢，盡量保持站立時胸腔也不要被擠扁，這樣可以保留一定空間，確保呼吸暢順，同時應盡快抓住如扶手等堅固東西或靠到牆邊，等人群過去後再離開現場。

潘偉剛指出，若未能成功，則應順著人潮同步前進，一邊向前進方向「側身移動」，直至移出人群。

▲▼ 南韓首爾梨泰院29日晚間萬聖節活動爆發推擠。（圖／路透）

▲現場狀況。（圖／路透）

萬一跌倒該怎麼辦？潘偉剛表示，要側身蜷曲、雙膝並攏貼於胸前，十指交叉雙手扣頸，雙臂護頭，切忌仰躺或俯臥在地上！不過，前提是沒有人踏在身體上，「如果在極端的踩踏事故中，你仍然可能會受傷，原因是可能上面已有許多層的人群壓著你了。」

潘偉剛補充道，人踩人事件很多時可以避免，強調一旦遇人多擠迫的時候，切勿推撞、起哄、製造緊張或恐慌的氣氛，亦不要慌亂、奔跑，避免摔倒，更切勿逆潮迎上。

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