盧秀燕造勢無人機「卡朱」？朱立倫嗆四叉貓：綠營側翼不要胡扯啦

▲朱立倫於江怡臻競選總部成立大會。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨台中市長盧秀燕昨晚舉行造勢，但因無人機在高空盤旋，使得從金門搭機趕來的國民黨主席朱立倫不克前往會場，網路意見領袖四叉貓劉宇則意有所指，稱各該無人機就是在盧秀燕的造勢場空拍。對此，朱立倫今（29）日撂下重話，「綠營的側翼不要胡扯啦！」

針對昨晚行程被無人機干擾而告吹，朱立倫今天受訪表示，無人機對飛安的影響，不是他個人的問題，而是全民的問題，「安全最重要！我們希望政府在針對無人機的執法，尤其空域及機場安全，一定要強力執法！」

針對四叉貓劉宇的說法，朱立倫說，「綠營的側翼不要胡扯啦！」並指出盧秀燕昨天其實是用吊車來進行造勢空拍，還一直呼籲把無人機打下來，這些都是事實，希望警方徹查清楚，因為已經造成空域影響長達1個小時，這不應該再發生。

對於接下來的輔選造勢，朱立倫說，除了他個人跑遍全台灣之外，國民黨最強母雞侯友宜、盧秀燕也都在全力幫大家加油。朱續指，侯友宜稍早才跟他一起在宜蘭輔選，晚上會跟盧秀燕一起替「勇媽市長」黃敏惠加油，明天有「北北基桃」4位候選人一起合體，明天下午也有南部4縣市合體造勢。

朱立倫強調，國民黨會透過最強母雞，也透過區域聯防、全黨團結來輔選，不論是前高雄市長韓國瑜、前總統馬英九，很多很多前輩大家都團結在一起。