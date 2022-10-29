柯文哲失言稱議長都黑道今致歉　陳錦祥怨被害到：市長要補我票

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲日前嗆國民黨「北台灣哪個議長不是？」，引發軒然大波，連向來互動不錯的台北市議會議長陳錦祥都頗有微詞。29日上午，柯文哲特地來向陳錦祥致歉，還帶著象徵好彩頭的菜頭致贈陳，而陳的團隊成員也高喊「陳錦祥凍蒜」。

對於柯文哲的失言，議員出身的無黨籍市長候選人黃珊珊上午受訪時也說，「我們不要把人家貼標籤，台北市議長陳錦祥在台北市議會對於市府的協助都是有目共睹的」，選舉就回歸正途，每個民眾都去看看這些政治人物的過去、現在和未來，不用特別去把什麼東西牽在一起。

根據北市府規劃，為了避免被外界多做文章，柯文哲此次拜訪陳錦祥致歉的行程本未列公開行程，但經考量後仍決定公開。中午柯文哲到場時，陳錦祥還特別到服務處外迎接，當面向柯抱怨「我被你害到」。

▲柯文哲拜會議長陳錦祥。（圖／記者陳家祥攝）



對於此次特地來拜訪是否為表達歉意？柯文哲解釋，「沒有啦，我就地圖炮亂開，被人家誇大其詞」；柯說，講一整句聽起來沒問題，剪那一段，「天啊，這個就...，不過還好啦」。

媒體接著問，議長是否有跟市長抱怨？陳錦祥說，「不是啦，我怕選民不了解我們，從市長嘴裡講出來的話，對我會製造很多麻煩，所以我要更加努力，不然票會流失，還是要澄清啦，我絕對不是黑道。一旁的柯文哲則尷尬微笑。

而是否會希望柯市長未來發言要謹言慎行？陳錦祥未多做表示，一旁的柯文哲無奈說，「唉唷，已經努力這麼多年了，有減少啦」。隨後在泡茶時，陳錦祥仍忍不住抱怨，「市長趕快來補我票，不然我至少流失幾千票」。