社群之夜斬獲年輕人支持　陳時中：總統對我抱予厚望

▲陳時中出席李建昌競總成立大會。（圖／記者宋良義攝）



記者陳家祥／台北報導

民進黨28日晚間舉辦社群之夜活動，臉書、Youtube累積觀看數破10萬人，網路線上、現場的反應都相當不錯。民進黨台北市長候選人陳時中昨出席活動時受到熱烈歡迎，還特別多留一下與熱情的支持者合照；他29日受訪時說，昨天跟大家互動後，感覺到所有人的熱情，「確實年輕人對我支持度非常高」。

對於昨晚的社群之夜收到好效果，陳時中說，以前他在社群或是臉書等等這類，是比較陌生的，昨天也再次跟大家互動後，感覺到所有人的熱情，接觸的感覺很好、年輕人反應也非常好。

陳時中說，會後他本來比較晚離開，有很多的朋友等著跟他照相，所以花了滿多時間跟大家照相，相信透過活動或將來在臉書、Youtube上，更多的一些心得分享，可以吸引到更多年輕人注意到相關政策，進而加強他們的支持意願，「昨天確實年輕人對我支持度非常高」。

至於在社群之夜說，選前都不知道自己有這麼多事情會被罵，引來無黨籍對手黃珊珊酸愛抱怨，喊話「進廚房就不要怕熱」。對此，陳時中回應，他們沒有感受到壓力，是因為他很少罵人，「我想大家應該在選舉就政策上面互相攻防，至於對人的本質作攻訐，我想大可不必」。

另外，總統蔡英文連續3天要站台，有人說台北是重中之重，甚至是主席保衛戰？陳時中表示，總統對於整體台北市選舉非常關心、也非常重要，「另外，總統也對我非常信任，對我抱予厚望」。