半星機構「引導式」民調挺蔡適應　謝國樑競辦嗆：不信也罷

▲謝國樑。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

年底選戰倒數一個月，《中華亞太菁英交流協會》發佈最新民調顯示，民進黨基隆市長候選人蔡適應以35.3％支持度小勝國民黨候選人謝國樑的31.9％。對此，謝國樑辦公室發言人余治明表示，民調期間有民眾就曾舉報，有不明機構進行引導性的提問，此外該機構僅獲得「半星」評比，這種缺乏公信力的民調，選民自有判斷。

針對28日最新民調，余治明說，就在週三有民眾透過通訊群組提醒，「最近有很多電話，利用民調之名，斷章取義，故意詢問年輕人我們電動機車的政策，然後引導他們相信這個根本不會實現。接著再問他們支持誰？根本是一個預設立場的民調問卷」。這種有特定立場的機構所做的民調，不信也罷。

余治明認為，這一個月內民進黨無所不用其極，透過強大的資源在市區掛上各種污衊「青年公益電動機車」的看板，現在還妄想透過民調來打壓這個政策，可見得他們民調落後了！真的怕了！急了！沒招了！

余治明指出，民進黨一貫的手段，就是派出一些御用學者專家發佈假民調，相信社會大眾及基隆的市民朋友眼睛都是雪亮的。這個協會之前發佈新竹、南投及桃園的這種獨特民調，被「台灣民調透明百科計劃」五星的評分標準中只得到「半顆星」的評比，連一顆星都沒有，因此這種沒有公信力的民調，相信聰明的選民自有判斷。

