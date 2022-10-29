黃偉哲積極招商加速啟動台南產業升級　 4年吸引1293億元投資額

▲台南市長黃偉哲積極開發科技工業區並推動南科、沙崙園區科技雙引擎，上任近4年增加1118件投資案，吸引超過1293億元投資額，創造2059億元產值。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市長黃偉哲積極開發科技工業區並推動南科、沙崙園區科技雙引擎，上任近4年增加1118件投資案，吸引超過1293億元投資額，創造2059億元產值，帶來35000多個就業機會，而南科園區總產值更站上歷史最高點1兆949億元，成為全台僅次於竹科園區的第二大半導體產業聚落地。



台南市政府經濟發展局表示，隨台積電在台南落腳設立5奈米廠、首座3奈米廠，加速啟動了台南市整體產業升級的按鈕。過去兩年來，每年皆有超過2000億元投資在台南落地發生，包括台積電、聯電等代表性半導體業者持續在台南擴廠投資，聯發科和ASML則在台南設立研發中心、辦公室。南科近年在各科學園區中，成為最受業者青睞、踴躍投資的園區。





南部科學園區總產值在2021年達到1兆949億元的水準，站上歷史最高點，不論是整體園區產值或是積體電路產值皆超越中科，成為僅次於竹科的半導體產業聚落地。而2022年1至8月營業額達8923億元，較去年同期成長超過3成。



經發局指出，不只半導體產業及相關上下游廠商紛紛進駐，周邊物流和商業服務業也選擇以台南作為倉儲或生產基地，例如美商物流公司DHL及消費電子領域業者Garmin、聲寶等代表性品牌，未來台南的發展將會更加蓬勃。



此外，為帶動沿海地區均衡發展，台南市政府於台糖三股農場開發七股科技工業區，總面積達141.34公頃， 採分期分區施工計畫等加速開發策略，全區預定2027年10月完工，除了滿足整體上中下游產業需求，並兼顧七股地區農漁食品製造等特色產業發展，預期帶來290億元產值及近萬個工作機會。





除了七股工業區開發，包括柳營科工區第三期擴編以及麻豆工業區加速招商，都是市長黃偉哲在任內積極推動，其中麻豆工業區抵費地地上權招商在今(2022)年10月底舉辦說明會，釋出8筆大面積且形狀方整的工業區土地辦理地上權招商，邀集國內及在地產業投資者與會，相信將可吸引優質廠商進駐，進而增加就業機會，加速地區經濟發展。





因應產業聚落持續擴大、促進人才南漂等效益，南科三期擴建案，已於2022年8月通過環評，未來預計提供約38.91公頃產業用地供半導體、智慧機械、智慧生醫及創新等產業進駐，延續南部科學園區高科技產業動能，建構南台灣高科技產業廊帶，進一步引領地方發展。歡迎國內外優質廠商到台南投資，招商投資單一窗口服務專線0800-067-795。