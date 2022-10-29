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台南獒犬傷人　動保處提醒飼養攻擊性犬隻應加強防護避免傷人

▲台南市安南區28日發生民眾飼養的獒犬咬傷人事件，台南市動保處呼籲飼養攻擊性犬隻之飼主，應重新檢視飼養環境是否能預防犬隻逃脫，避免造成無辜民眾受傷。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市安南區28日發生民眾飼養的獒犬咬傷人事件，台南市動保處呼籲飼養攻擊性犬隻之飼主，應重新檢視飼養環境是否能預防犬隻逃脫，避免造成無辜民眾受傷。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市安南區28日發生民眾飼養的獒犬咬傷人事件，台南市動保處呼籲飼養攻擊性犬隻之飼主，應重新檢視飼養環境是否能預防犬隻逃脫，避免造成無辜民眾受傷，攻擊性犬隻攻擊能力強，一旦進入其領域內，皆有可能被咬傷，飼主不可不慎，且萬一咬傷人，飼主除有刑事責任外，更可能需負擔鉅額賠償。

動保處表示，家犬傷人在刑事責任方面：非管理之人故意所造成，防護上有過失，可能構成過失傷害罪，因過失傷害人者，處1年以下有期徒刑、拘役或10萬元以下罰金；致重傷者，處3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金。民事責任方面，民法第190條第1項規定：「動物加損害於他人者，由其占有人負損害賠償責任。

動保處說明，常見攻擊性犬隻有比特犬、日本土佐犬、紐波利頓犬、阿根廷杜告犬、巴西菲勒犬、獒犬。這些經行政院農委會公告具攻擊性寵物，出入公共場所或公眾得出入之場所時，應由成年人伴同，並以長度不超過1.5公尺之繩或鍊牽引及配戴口罩。飼主如疏縱攻擊性犬隻違反動物保護法第20條第2項規定，無成年人伴同或未採取適當防護措施，使具攻擊性寵物出入於公共場所或公眾得出入之場所，依同法第29條第1項第5款可處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。

動保處呼籲，市民朋友如飼養攻擊性犬隻，應負起飼主責任，除避免疏縱犬隻，於攜帶犬隻外出時應遵守相關法規規定給予適當防護措施，避免家犬傷人案件再次發生。

台南市消防局119於28日下午5時46分許據報，安南區公學路二段9巷2弄，77歲老婦人被兩隻藏獒咬傷民眾不敢靠近，119馬上出動安南、安和消防分隊救護車前往，但現場兩隻藏獒仍守在附近不肯離去，經通知動保單位前往，晚上6時19分許將該名婦人救出，由安南分隊救護車送往安南醫院救治，該婦人頭部、左手臂遭狗咬傷、意識清醒。

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