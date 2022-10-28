快訊／台南下營區維修地下管線氣爆　2人嚴重灼傷送醫搶救

▲台南下營區維修地下管線氣爆。（圖／記者林悅翻攝）



記者林悅／台南報導

台南市下營區紅甲里中庄子1處工地28日下午3時7分許發生氣爆！工人在維修地下管線時突然氣爆，台南市消防局據報出動新營、下營消防分隊救護車前往搶救，現場共2人灼傷，其中1名25歲男子身上54％二度燒燙傷，意識清醒，由下營救護車送往永康奇美醫院急救；另名50歲男子身上有63％二度燒燙傷，意識清醒，由新營分隊救護車送往成大醫院急救，消防局同步通知南區職業安全衛生中心，目前真正肇事原因及相關責任正由警方調查處理中。