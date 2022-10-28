身障好職場　台南勞工局攜手安南醫院、伊甸基金會勇奪金展獎

▲台南市由勞工局領軍偕同市立安南醫院與伊甸社會福利基金會台南職重中心，分別榮獲「進用身心障礙者績優獎」、「促進身心障礙者就業績優獎」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

勞動部第20屆全國促進身心障礙者就業最高榮譽獎項「金展獎」名單出爐，台南市由勞工局領軍偕同市立安南醫院與伊甸社會福利基金會台南職重中心，分別榮獲「進用身心障礙者績優獎」、「促進身心障礙者就業績優獎」。

市長黃偉哲高度肯定各獲獎單位，也鼓勵更多機關、企業一同加入友善職場的行列，建構每個人都能自在生活、工作的希望家園！

台南市長黃偉哲重視身心障礙朋友的職場環境，致力打造友善職場的「希望家園」，不僅重視身心障礙者的就業、更鼓勵每個職場都能營造友善共融就業環境，勞工局長王鑫基表示，勞工局感謝評審的肯定，勞工局協助身障就業服務一條龍，不僅推出許多全國首創的創新措施，除建置全國首創身障人力銀行，從就業需求訪視到媒合就業，服務過程中也結合庇護工場中秋節慶年菜商品定期關懷身心障礙者，期間更發現有些居住環境不佳情形，隨即結合做工行善團協助房屋修繕等暖心措施，真正落實希望家園。

王鑫基更指出，勞工局對外除了多元身障就業服務，機關本身更是以身作則突破公部門組織員額限制，不僅長期超額進用身心障礙員工，甚至運用疫情期間推出的安心即時上工計畫，提供身心障礙者安心上工名額更高達四分之一，不只是各局處之首，更協助他們利用在短期的上工期間同時加強職場工作技能，使其安心上工期限屆滿後，無縫接軌推介媒合銜接至一般職場就業。

除此之外，王鑫基也提到勞工局更積極協助局裡每位身障員工皆能透過無障礙環境的改善、職務再設計的輔助，以及工作內容調整等各種措施安心工作與發展，例如提供視障同仁差勤免打卡彈性管理措施以及大量運用就業輔具協助來增進行政效能；也重視身障員工需求，辦理多元且適性的在職訓練與建立公平的升遷管道等。此外，更積極倡議職場平權包括率先全國推動公部門員工或統一招考全面履歷不貼照的措施，以落實臉部平權，同時也水平展開到企業，訂定表揚計畫鼓勵企業響應措施，每年更是舉辦身心障礙者促進就業論壇或平權講座，不僅促進身障員工職涯發展，也鼓勵更多雇主友善進用身心障礙員工。

此次同樣也榮獲進用身心障礙績優獎的另一團體代表即是台南市立安南醫院，安南醫院建立員工關懷機制，不僅由專業醫師提供員工身心輔導與支持、更定期安排人事關懷與建立公平升遷與薪資福利制度，該醫院不只足額進用身障員工，且任職的工作多元，從社工員、護理督導、人力資源人員到一般庶務等，有別於許多企業將身障員工侷限於清潔、保全工作。更鼓勵身心障礙員工參加職場楷模的徵選，增加自信，另外也透過教育訓練、文康活動等，讓身障員工參與並被看見，更因為市醫事機構的緣故，提供自家員工有定期健康檢查、生日健康檢查等，讓身心障礙員工能夠在此安心工作。

除了進用身心障礙員工的績優單位，另一獎項「促進身心障礙者就業績優獎」僅有三單位獲得，其一就是「財團法人伊甸社會福利基金會台南職重中心」，台南伊甸長期與勞工局建立合作夥伴關係，提供台南地區身心障礙朋友相關就業服務，從支持性就業到居家就業服務、以及增強失業身障者職前準備的中途職場服務等，在推動身障者就業促進上不遺餘力，更連續9年獲得台南市府評鑑優等的肯定。

勞工局長王鑫基表示，此次再度榮獲金展獎的「三冠王」，無不顯示台南公私部門皆努力創造身心障礙者就業機會、服務也不斷精進，王鑫基也提到，其實台南不論是公私部門仍有許多友善績優單位，今年勞工局先拋磚引玉，也歡迎台南各公私立機構、企業踴躍提報下一屆的金展獎，讓台南更多的友善職場能被看見，充分展現台南是個有愛無礙的城市！