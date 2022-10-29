辣個男人嘉義縣助講！　韓國瑜讚王育敏：媽祖婆、花木蘭

▲▼ 韓國瑜嘉義站台王育敏等候選人。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

國民黨嘉義縣長候選人王育敏暨水上鄉長陳德容等人，29日於水上鄉公所前舉辦聯合造勢大會，議員候選人王啓澧、詹琬蓁出席，黨團總召曾銘宗立委、前高雄市長韓國瑜出席站台助講。

造勢會場由嘉義縣議員李國勝及嘉義市西區議員候選人林雪峰主持，議員候選人詹琬蓁、王啓澧輪流上台爭取連任。詹表示，希望鄉親透過投票鞏固國民黨在議會的席次才能制衡民進黨。王啓澧則質疑，水上有塊三公頃的文小二用地原是國小預定地，結果現在被建商圈地，質疑縣政府用地規劃。

代表參選水上鄉長的陳德榮，帶著家人與孫兒上台請託更一度下跪表示自己的清白。他表示，自己一直以來都秉持做人要清清白白的原則，這次選舉卻受到民進黨的抹黑，令人無法接受，也為這些不實指控影響到其他村長致歉。陳德榮一度哽咽，在台上下跪發誓，自己一心只為水上鄉親付出。

韓國瑜隨後上台盛讚王育敏過去立院表現，對於她關心幼兒及社福弱勢，哪裡有苦難就往哪裡去，更稱她是立法院的「媽祖婆」更像「花木蘭」直打現在的嘉義縣不僅收入低、青年流失、競爭力也是全國最後一名。

韓舉例雲林幫年青人募到一億元，但嘉義縣有沒有呼喚企業家支持家鄉子弟?更直指嘉義縣需要可以固本培源的「六味地黃丸」，鞏固青年根基。

韓國瑜指很多嘉義朋友可能因為是國民黨就投不下去，但全國最優秀的市長侯友宜就是嘉義縣子弟，發揮其農村子弟的性格苦幹實幹，所以大家要選的是人才。